京東金融再開啓百億融資 這一次中金中糧領投

據證券時報消息，京東金融日前啓動了高達130億元的融資，主要用于并購金融牌照、技術研發和市場投入等。目前，該輪融資已經初步敲定了中金、中糧等領投方，將占約100億元的份額。記者得到的可信說法是，領投方和京東金融將計劃于本月末簽署正式法律文件，4月完成打款。

據機構對京東金融的各項財務數據與業務數據測算，投前估值就已經達到1200億元的京東金融，此輪融資落定後，其估值將達到1650億元~1900億元。

最新的融資材料顯示，京東金融有以下幾大投資亮點：

一是京東作為中國第二大B2C電商平台和第一大直營B2C電商平台，持續保持高于整體電商行業的增長速度。

二是京東商城為京東金融提供稀缺的互聯網金融天然土壤。依托京東電商交易場景和賬戶體系，京東金融為用戶(包括消費者、直營供應商和POP商戶)提供及時、便捷和多元化金融産品——消費金融(京東白條和白條+)、供應鏈金融(京保貝和京小貸)、支付、理財、衆籌和保險等，打造極具吸引力的綜合性互聯網金融服務模式。借鑒螞蟻金服和樂天電商的樂天金融模式，京東金融無疑成為國内電商系基因稀缺的互聯網金融平台之一。

三是京東的自營B2C場景有利于消費和供應鏈金融服務大規模、高質量地擴張。其一，傳統銀行由于獲客成本和風險控制能力有限導緻潛在消費金融需求遠未被滿足，消費信貸滲透率仍較低;其二，供應鏈融資領域銀行缺乏創新且不介入供應鏈上下遊交易，導緻服務效率低下和成本較高。

四是京東金融各業務條線均錄得高速增長，虧損情況顯著縮窄，并取得單季盈利。2017年京東金融營業收入105億元，同比增速近140%;四大主要業務板塊均保持快速增長，其中，消費金融及供應鏈金融收入增長約200%，支付業務增速近40%，財富管理業務增速約215%。

最後一點是京東金融處于高速成長期，具有極大增長潛力，且存在進一步往金融控股方向發展的潛力。豐富互聯網行業運營經驗的團隊、強大的京東集團資金支持、控股股東的回購承諾顯著降低項目下行風險。

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