電信三雄前2月EPS台灣大0.84元居冠，中華電0.78元第二，遠傳第三

【財訊快報／劉居全報導】電信三雄前 2 月獲利出爐，其中台灣大 (3045) 前 2 月每股盈餘 (EPS)0.84 元排名第一，其次為中華電信(2412)EPS0.78 元，遠傳(4904) 以 EPS0.5 元排名第三。台灣大哥大 2 月自結合併營收為 99.1 億元，EBITDA 為 25.9 億元，營業利益 14.5 億元，稅後淨利 10.6 億元，EPS 為 0.39 元。自結累計前 2 月合併營收 203.8 億元，EBITDA 為 54.2 億元，營業利益 31.3 億元，稅後淨利為 22.9 億元，EPS 為 0.84 元，達成第一季財測目標 71%。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示， 2 月份雖然受到農曆春節基期不同所影響，但電子商務及新創服務表現持續亮眼，合併營業收入較去年同期成長 6%。核心業務維持穩定，成本費用有效降低，若以適用 IFRS 15 前之國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊之影響，2 月 EBITDA 較去年同期成長 6%。



中華電信 2 月份合併自結營業收入為 179.5 億元，營業成本及費用為 141.7 億元，營業淨利為 37.7 億元，稅前淨利為 37.9 億元，歸屬於母公司業主之淨利為 29.8 億元，每股盈餘為 0.38 元。與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率均符合預期。



因應今年起適用 IFRS15 公報，2 月合併營業收入減少 1.1 億元，營業成本及費用增加 0.8 億元，營業淨利減少 1.9 億元，稅前淨利減少 1.9 億元，歸屬母公司業主淨利減少 1.4 億元。中華電前 2 月歸屬母公司業主淨利為 60.44 億元，EPS0.78 元。中華電表示，截至 2 月底止，光世代寬頻用戶數達 356.4 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 188.6 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 130.3 萬戶。MOD 客戶數達 167 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 840.4 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 59.8%。



遠傳電信 (4904)2 月合併總營收為 69.11 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 22.29 億元與 7.78 億元，2 月每股盈餘 (EPS) 為 0.24 元。累計今年前 2 月合併總營收為 143.81 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 45.21 億元與 16.35 億元，自結 EPS 為 0.5 元。



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