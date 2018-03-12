【豐銀投顧】到底是灰熊？灰犀牛？閃就對了！

◆盤勢分析

美國股市持續上漲，4 大指數中，科技類股的費半指數、那斯達克指數都再次創下波段高點，從指數的表現可以明顯知道資金在美股反彈的過程中集中在科技類股上，主要原因除了受到貿易戰影響較輕微之外，美國今年將要修改的 GAAP 會計準則內容是相對有利於科技業的，在這樣的利多刺激之下，資金湧入科技股也是自然，只是別忘記，在川普宣佈貿易戰開打的同時，就等於間接告訴全世界：今年肯定會有通膨！換句話說就是：FED 升息會比去年猛！

相較於過去動不動就有黑天鵝來搗亂，今年則是以灰犀牛為風險所在，黑天鵝是已經存在但是不知道何時會出現的事件；而灰犀牛則是體積大到容易發現，但卻讓人容易掉以輕心，因為黑天鵝不知道會從哪裡出現，所以無從防範，而灰犀牛雖然體積大容易閃躲，但若是閃避不及則是非死即傷，現在全球面臨的灰犀牛就是「利率」！不要以為 FED 沒宣佈升息，市場上的資金就不會減少，別忘了，FED 是持續在進行瘦身縮表的！從近期原物料報價下跌、美元 LIBOR、OIS 上漲就可以看得出來美元是非常緊縮的，雖然美元指數還沒有上漲，但也是早晚的問題，現在美股的強勢建立在弱勢美元的環境中，當全球資金因為美元指數上漲而開始進行調整時，新興市場肯定受到波及，台股股自然是不會例外，同時，從低點反彈以來，外資總是買少少、賣多多，一付準備落跑的樣子，再加上 2/5 空方缺口尚未回補，台股風險未除的情況下，不見得一定要進場操作！

盤面上的強勢族群中有不少都是之前炒了又炒，炒了又炒都炒不膩的族群，比如：矽晶圓、被動元件還有蘋概股等等，筆者認為在升息循環中金融產業絕對是相對其它產業受惠，過去提到壽險、金控等，今天租賃雙雄也紛紛開始表態，中租 - KY 的大漲未來將可能帶動同業的裕融向上比價，這兩家以中國租賃市場為主要經營市場的標的，在中國租賃利差 6-8% 的帶動之下，未來獲利成長可期，可以持續留意！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

