上交所：加強退市執行力度 主動服務引導傳統産業轉型升級

上交所12日表示，推動上市公司的優勝劣汰、優化資源配置，是交易所落實一線監管職責的重要任務。對于目前A股市場上一些連年虧損、資不抵債的上市公司，交易所主要從以下兩個方面采取針對性措施。

一方面，嚴格執行退市制度，切實落實退市決策的主體責任。特别是對于一些喪失持續經營能力、無實質經營業務、長年依靠外圍輸血勉強維持上市地位的“僵屍企業”“殼公司”，加強退市執行力度，避免其利用突擊交易等手段調節財務數據規避退市。去年，上交所對30餘家年底期間存在突擊交易行為的公司發出監管函件，約談20餘家上市公司和中介機構，要求公司充分說明交易實質。同時，嚴厲打擊養殼、炒殼等不良之風，從嚴監管“類借殼”行為，市場“殼公司”的估值普遍下降。

另一方面，主動服務引導傳統産業轉型升級，夯實上市公司内在可持續發展基礎。支持傳統行業上市公司通過并購重組出清落後産能，特别是因周期性因素暫時陷入經營困境的企業，支持其通過并購重組、重整等市場化方式，不斷改善經營管理、提高信息披露質量、提升公司治理水平，盡快走出經營困境。

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