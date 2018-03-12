友佳國際(02398-HK)首兩月銷售額約1.31億元 同比增3%

友佳國際(02398-HK)公布，截至2018年2月28日止2個月，集團的CNC工具機業務于的銷售數目為259台(去年同期為216台)，計及金額約人民币1.12億元(去年同期為9301.9萬元)。若按金額計，較2017年上升約21%。

停車設備業務的銷售數目為716台(去年同期為1597台)，計及金額約人民币872.6萬元 (去年同期為1954.4萬元)。若按金額計，較2017年下跌約55%。

叉車業務的銷售數目為132台(去年同期為221台)，計及金額約人民币1018.8萬元(去年同期為1458.7萬元)。若按金額計，較2017下跌約30%。

總計以上業務，集團于截至2018年2月28日止2個月的銷售金額約人民币1.31億元，較2017年同期約人民币1.27億元上升約3%。

公告稱，2018年農曆新年假期在2月中旬開始，而去年2017年則于1月下旬開始農曆新年假期，因此實際影響了企業于2018年2月份的營運天數。

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