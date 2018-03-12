中國證監會新規落實券商業對外開放 外資持股上限提至51%

路透報導，中國證監會 9 日發布外商投資證券公司管理辦法的徵求意見稿指出，將外資持有國內券商的上限由目前的 49% 提至 51%。新規主要為了落實中國金融行業對外逐步開放的承諾，並為外資控股國內券商鋪平道路。按中方去年 11 月的承諾，初期外方將可持有國內券商至多 51% 股權，三年後外資的投資比例將不受限制。證監會新聞發言人常德鵬上週五表示，該管理辦法將允許外資控股證券公司，合資證券公司的境內股東條件與其他證券公司的股東條件一致。



徵求意見稿說明表示，新規定完善外資持有上市證券公司股份的規定，將全部境外投資人持有上市內資證券公司股份的比例提高到不得超過中國證券業對外開放所作的承諾，與外資合計持有非上市證券公司的最高股權比例一致。



常德鵬表示，將放寬單個境外投資人持有上市證券公司股份的比例限制，但通過證券交易所的證券交易或者協議收購方式，單個境外投資人持有或者通過協議、其他安排與他人共同持有上市券商已發行的股份比例，不得超過 30%。



他也指出，中國將逐步放開合資證券公司業務範圍，允許新設合資證券公司根據自身情況依法有序申請證券業務，初始業務範圍需與控股股東、第一大股東的證券業務基業向匹配。



徵求意見稿顯示，允許新設合資證券公司根據自身情況，原則可申請四項業務，一年後可申請增加業務，每次可申請增加兩項。



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