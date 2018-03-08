美國證監會或打擊非法在線平台 比特幣跌破1萬美元大關

摘要：以比特幣為首的數位貨幣本周慘遭血洗。周三最新消息稱，美國證監會 SEC 發布公告，暗示可能對符合「證券」和「交易所」定義、但未經 SEC 註冊的在線數字化資產交易平台加強監管打擊，並提示投資者要使用正規、註冊過的平台。比特幣自 2 月 26 日以來再度跌破 1 萬美元關口，前十大數位貨幣也悉數下跌。

據數位貨幣交易平台 Bitstamp 報價，比特幣在周三美股午盤急速下跌，跌破了 1 萬美元的整數心理位，為 2 月 26 日以來首次。過去 24 小時內跌超 1000 美元或 10%，今年共五次跌破 1 萬關口。

另據 CoinMarketCap.com 統計，排名前十大的數位貨幣基本全線下跌。以太坊、萊特幣、瑞波幣等主流數位貨幣均跌幅居前。本周以來，數位貨幣持續呈現普跌的局面。

最新消息顯示，美國「證監會」證券交易委員會（SEC）的市場、交易與執法部門發布公告，提醒投資者注意數字化資產交易使用的非法平台，暗示 SEC 對此類交易平台的監管行動趨嚴。

公告稱，在線交易平台已成為流行的數字化資產投資工具，包括對數位貨幣和 ICO 代幣的買賣。這些平台聲稱可以快速交易數字化資產，有些還充當買賣資訊的仲介和撮合商，為投資者提供報價、交易執行和交易數據等自動化系統。

但 SEC 認為，此類在線平台提供的數字化資產交易機制符合聯邦證券法定義的「證券」範疇（securities），這些平台也符合「全國性質證券交易所」的定義（exchange）。因此，上述平台必須跟 SEC 註冊成為證券交易所，或者申請豁免註冊資格。

SEC 據此認為，自己對此類平台存在監管權，以期保護投資者免收欺詐和交易操縱等非法行為的損害。SEC 也建議投資者在正式註冊後的在線平台、仲介券商或替代性交易系統（ATS）上交易數字化資產，並擔心一些平台把自己包裝得像經過了 SEC 註冊來誤導投資者。

此外，SEC 對這些在線平台的交易準則、買賣執行、交易服務對所有用戶的公平準入存在質疑。儘管一些平台稱自選了高質量的數字化資產，並使用嚴格的標準來交易，但 SEC 認為這些所謂的標準和高質量，都不符合全國性質證券上市的要求。

SEC 還為想要利用在線平台交易數字化資產的投資者，提供了很長的一份資源清單，希望他們可以在作出選擇前利用問題自審平台資質，並鼓勵他們使用經過 SEC 註冊後的此類平台。（註：SEC 官方提供的註冊平台列表請點擊此處查閱）

金融部落格 Zerohedge 認為，隔夜還有消息面拖累了數位貨幣價格，例如，2014 年申請破產的日本數位貨幣交易所 Mt. Gox 信託受託人（trustee）拋售了價值 430 億日元的比特幣和比特幣現金；據日經新聞透露，日本金融廳（FSA）也想對某些數位貨幣交易平台頒布暫停令等。

在全球監管風潮趨嚴，特別是美國和日本等曾對數位貨幣持開放態度國家的行動背景下，普通人對比特幣的興趣似乎日漸衰落。Google Trends 顯示，在谷歌搜尋「比特幣」的熱度暴跌八成，相關指標已跌至 16%，回到了去年 10 月時的水平。

業內和輿論界對「比特幣價值幾何」的討論也再度興起。前任國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家、哈佛大學經濟和公共政策教授肯尼思 · 羅格夫（Kenneth Rogoff），一直以來都是比特幣乃至數位貨幣的堅定唱空者，他也在本周重申了「比特幣崩潰論」。

如果從現在開始推算未來 10 年的比特幣走勢，我認為其價格將較目前水平大幅縮水...... 在我看來，[比特幣] 跌到 100 美元比漲到 10 萬美元更有可能。

『新聞來源／華爾街見聞』