山東押注動能轉換：項目支撐基金扶持，欲爭取更多國家試點

「騰籠換鳥、鳳凰涅槃，實質意思就是說新舊動能要轉換，再往前走必須要進行結構調整、轉型升級，新舊動能轉換要銜接好。」

3月8日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平參加十三屆全國人大一次會議山東代表團的審議。全國人大代表、山東省省長龔正在發言中講到「山東正堅持騰籠換鳥，努力轉變經濟發展方式，提高經濟發展質量和效益」後，習近平作了如上強調。

今年以來，山東在新舊動能轉換方面大動作不斷。

1月10日，國務院將新年的第一份批覆文件簽給山東，原則同意山東省人民政府《山東新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案》；1月12日，山東成立6000億元規模的新舊動能轉換基金，吸引金融和社會資本加大對新舊動能轉換重點領域投入；春節過後的第一個工作日（2月22日），山東省召開全面展開新舊動能轉換重大工程動員大會，省委書記劉家義自揭短板。

張衛國表示，山東是全國的縮影，特別是在產業結構上，這也是國家將新舊動能轉換國家級綜合試驗區落戶山東的原因之一，希望國家賦予山東更多先行先試的機會，使山東創新步伐可以邁得輕快自如。他還建議中央和地方在財權和事權對稱統一上深化改革，以服務新舊動能轉換工程的實施。

坦陳落後

「如果哪位記者手頭上沒有我講話的原稿，我這裏有，網上公布的可能有些誤差，那是我的川普造成的。」

3月6日下午，十三屆全國人大一次會議山東代表團全團向媒體開放，有媒體向劉家義提及了他“自揭短板”的講話，他在回覆中這樣補充說。

在2月22日山東省全面展開新舊動能轉換重大工程動員大會上，劉家義說，當前，兄弟省市紛紛尋找科技創新的突破口，搶占未來發展的制高點。相比之下，山東的差距還比較明顯，「我省科技創新能力不強，警醒的是科技革命和產業變革的機遇正從我們身邊悄然滑過」。

在很長一段時間裏，經濟大省山東在全國區域發展格局中，既是多省謀求合作的夥伴，又是多省努力追趕的目標。

劉家義說，浮雲一別後，流水十年間。現在，山東在全國區域競爭大棋局中，已經不那麽耀眼。「產業結構不優，新動能成長不快，發展活力不足，經濟效益不高，拉低了山東的區域競爭優勢，從某種程度上講，我們陷入了由別人追著跑到追著別人跑的尷尬境地。」

「標兵漸行漸遠，追兵越來越近，發展形勢逼人，競爭態勢逼人！」劉家義這樣形容山東的處境。

大國縮影

張衛國一直聲稱「山東經濟是中國經濟的經典縮影」，他的這一言論始於2005年。他認為，從人口數量、經濟總量、人均GDP等指標來看，山東在全國的排名與中國在世界的排名高度相似，更重要的是產業結構的相似，山東與全國產業結構的相似系數達到0.9以上，廣東、江蘇、浙江等發達省份因為服務業占比高，與全國產業結構的相似系數在0.85以下，也就是說，廣東、江蘇、浙江等省份已經基本上完成了後工業化發展進程，山東和全國整體還處在剛剛進入中後工業發展階段。

劉家義也曾列舉說，從能耗水平看，山東能耗總量、主要汙染物排放總量均居全國前列，能源消耗占全國的9%，其中煤炭消費量占全國的10.6%；二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量排放總量全國第一；萬元生產總值能耗為0.57噸標準煤，高於廣東、江蘇等省。有研究報告認為，山東轉調進程總體上落後於廣東、江蘇5年，有些方面落後得更多。

張衛國說，國家提出了四到五個化解產能過剩的行業領域，山東自我加壓到九個行業領域，產業層次低、質量效益差、汙染排放重的山東能實現新舊動能轉換的話，中國經濟也能實現新舊動能轉換。

3月6日下午，全國人大代表、山東省發改委主任張新文也直言，新舊動能轉換綜合試驗區建設對山東來講，既是重大政治責任和重大政治任務，也是重大歷史機遇和重大挑戰。山東的發展階段、產業結構與全國比較相似，具有較強的代表性。「總理在政府工作報告當中提出了進一步擴大自貿區的推廣實行政策，實行自由貿易港，加快健全自貿區的發展等舉措跟山東目前的發展結構和區域契合得都非常好，希望國家將更多的試點放在綜合試驗區先行先試方面形成經驗，覆制推廣。」

此外，張新文還表示，山東希望國家發改委協調有關部委研究制定實施細則和配套政策，適當的時候可以組成部委聯合調研組開展政策實施情況的評估，幫助指導協調解決政策推進中的重大問題，共同推動政策落地見效。政府工作報告中提到的在新能源汽車、新材料這些方面要實施重大短板裝備專項工程等方面，山東優勢突出，希望國家在規劃布局等方面給予重點的傾斜支持。

此前，張新文透露，山東把重大項目作為重要載體，組織專家和專業機構進行多輪篩選評審。截至2017年底，山東已經從各市上報的3700多個項目中確定了先期儲備項目600個，總投資3.8萬億元。

1月12日上午，山東省召開新舊動能轉換基金推介會暨簽約儀式，成立6000億元規模的新舊動能轉換基金，優先向新舊動能轉換基金推介重大項目庫項目、政府重點扶持的科技型創新型企業等優質項目資源。

從範圍上來看，山東新舊動能轉換綜合試驗區覆蓋濟南、青島、煙台3市全域和其他14市國家和省級經濟開發區、高新區、海關特殊監管區等區域。

張衛國認為，這樣的模式與山東此前的「藍黃」、「一圈一帶」等發展規劃不同，各地市在資金和項目爭取上需要找準定位，協作性競爭，發揮合力，力爭出現一加一大於二的效果。

民企突圍

另外引發關註的是，一貫粗放發展的山東民營企業走到今天，很多日積月累的問題開始暴露。今年以來，在山東臨沂、德州等地市相繼出現，民營企業家實名舉報政府官員的案例。兩地相關部門均對此作了公開回應。

在3月6日下午的山東代表團媒體開放活動現場，劉家義將最後一個提問機會給了一家日本媒體，該媒體向劉家義反映了山東龍口一食品企業因汙染問題被關停後，導致工人失業的問題。

劉家義隨即表態說，企業是市場經濟行為主體，企業依法經營、依法納稅、依法賺錢，其一切行為都應該依法，汙染等違法行為都應該依法處置，作為省委書記，他不能去幹預企業的經營行為，如果企業對相關處置有異議，可以通過司法途徑處理，省委書記也不能幹預司法，希望企業能夠在合法的前提下開展經營活動。

2月22日，在布置今明兩年工作時，劉家義也提到，山東要在繼續深化國企改革的同時，加大民營經濟改革發展力度，從體制機制上創造公平競爭的條件，破除市場準入種種限制，引導建立現代企業制度，用改革的辦法化解債務鏈、擔保圈等難題，維護其合法權益，各級黨委、政府要積極作為，為民營企業發展搞好服務、創造環境，積極構建親清新型政商關系，關心民營企業家成長。

澎湃新聞記者 張家然 責任編輯：鐘煜豪

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