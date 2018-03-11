劉強東：希望扶貧品牌不賺也別虧，這樣企業才能更持續地參與

全國政協十三屆一次會議3月10日8:45在梅地亞中心多功能廳舉行記者會，邀請5位全國政協委員就「提高保障和改善民生水平」回答記者提問。分別是：環保部副部長，九三學社中央副主席黃潤秋；教育部原副部長、總督學，中國教育國際交流協會會長，歐美同學會副會長劉利民；恒大集團董事局主席許家印；北京大學黨委副書記、醫學部黨委書記劉玉村；中國民間商會副會長，北京市工商聯副主席，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東。

內蒙古廣播電視台記者：

我想提問劉強東委員。劉委員您好，我們現在電商行業發展是如火如荼，包括內蒙古的很多地區如今都在走「電商+扶貧」的路子，請問我們現在探索出了哪些電商扶貧的新模式？您認為我們應該怎樣去更好地發揮電商富農的作用，真正打通「最後一公裏」，打好這場脫貧攻堅戰呢？謝謝。

中國民間商會副會長，北京市工商聯副主席，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東：

感謝你的提問。京東已經做了好幾年的深度扶貧了，從2003年剛開始做電商的時候，38個人，就去了山西省靜樂縣開始了「扶貧之旅」，也有這個能力對社會除了商業之外再帶來一些額外的貢獻。我覺得扶貧最重要有三點：

一是今年在給村民寫信的時候有一句話，我說我們扶貧不能靠等、靠要，要樹立正確的扶貧觀確實很重要，現在部分貧困人口對扶貧的認識還是有一定的問題。等，什麽事不幹，等著政府來幫我；靠，靠政府、靠他人；要，向政府要錢，向他人要東西。像這種不是靠自己的努力，即使他脫貧了，長期來看進入小康更加富裕起來也是比較困難的，所以我覺得在這時候可能還需要跟貧困人口做深入的溝通和交流。

二是要形成長效的機制。京東過去幾年我們一直強調要產業扶貧，很核心的就是希望能夠幫助農民或者貧困戶建立一個可以自行運行的機制。不能說我們今天去扶貧了他就脫貧了，過幾天不做的時候慢慢又開始返貧，這樣是不行的。

三是這麽多年京東的扶貧感受有兩點：第一點是特別是對貧困的農民。核心有兩點，一個是物流，農村的物流成本非常的高昂，農民種農產品60%來自於物流和渠道上，凈利潤可能只有10%。比如「平石頭村」，我們村裏其實幾百年以來山裏面有大量的野生的核桃，東西非常好，但是長期運不出來，農民要到山裏摘再背出來，大家想想如果背著幾十公斤的東西在山裏翻山越嶺，確實很難，價格又賣不上來，當地只能賣8元。我做了村長以後，我們現在正在做山裏幾十個無人機的平台，很小的小平台，以後我們的村民進山就是摘核桃，摘完了核桃用京東的無人機，把核桃從山裏運出來，同時我們還打上「村長劉」，如果不形成品牌，比如我也是8塊錢一斤收購農民的野生山核桃，他還是掙不了多少錢，靠拼價格，是最後造成農民貧困很重要的原因。品牌能溢價，當然品牌也能帶來價值，東西質量好。所以，我們京東有「跑步雞」項目，我們每只雞要跑100萬步。「遊水鴨」在我老家泗洪已經上市了，綠頭野鴨，鴨子是吃蝸牛長大的。馬上在3月底在「平石頭村」我們有「飛翔鴿」，我們的鴿子飛到山裏自己找蟲子吃。像這些優質的品牌，既給我們消費者食品安全帶來巨大的價值，同時這些品牌能夠形成溢價。比如京東「跑步雞」，大概平均售價150元左右，野生鴨198元一只，每只雞和每只鴨子能為貧困戶帶來100元的凈收入。消費者肯定能吃到最好的美味、安全的食品。

接下來京東會在物流，也就是流通，和農產品品牌方面，幫助更多的貧困地區有更多優質的扶貧品牌出來。我今天也向在座的各位媒體記者們呼籲，希望各位媒體記者們能夠加強對扶貧品牌的宣傳，京東在扶貧品牌上沒有自己的凈利潤，現在還是虧損，主要損在品牌宣傳費上太高昂，打造一個品牌要花很多很多錢。但是我們長期來講，希望這個品牌能夠永遠不賺錢，但也永遠不虧錢，因為只有做到了這一點，企業才能更加持續性地參與到扶貧的行動當中來。謝謝。

新華網

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