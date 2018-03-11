李彥宏委員：正在和雄安新區積極溝通，盡早實現無人駕駛

百度董事長兼首席執行官李彥宏將無人駕駛話題帶到了全國兩會。

3月10日下午，全國政協十三屆一次會議舉行第三次全體會議。會後，李彥宏以全國政協委員身份接受澎湃新聞（www.thepaper.cn）等多家媒體采訪。他表示，百度公司正在和雄安新區積極溝通，希望盡早實現無人駕駛。

李彥宏認為，無人駕駛更廣意義上相當於智能交通，這不僅需要車輛改進，也需要基礎設施改進。比如交通紅綠燈，目前它還是給人看的，未來應該有相應的傳感器，給無人駕駛車發射信號。再或者，直接通過人車分流解決這一難題。

「現在無人車遇到的最大的技術障礙，就是對行人的判斷和避讓沒有那麽精準。如果實現人車分流，技術難度將大大降低。」李彥宏說。

他同時透露，眼下，有關無人車的各種實驗都在進行中。若在開放道路真正實現無人駕駛，這項技術在全球範圍都不夠成熟，預計3-5年以後才能實現。

此外，談到去年年底香港交易所新啟動的「同股不同權」上市機制，李彥宏坦言有所註意。

他表示，「同股不同權」在美國股市早已推行，香港有這方面的嘗試，也可以理解。至於這一做法對百度有多大吸引力？李彥宏回應，「因為我們已經實現AB股架構，應該是必要性不大。」

澎湃新聞記者 李聞鶯

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