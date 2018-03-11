金融產品超比例持有的銀行股權怎麽處置？銀監會設1年整改期

3月9日，中國銀監會發布了《中國銀監會辦公廳關於做好實施相關工作的通知》，作為配套文件落實1月5日下發的《商業銀行股權管理暫行辦法》。

《實施通知》顯示，單一投資人、發行人或管理人及其實際控制人、關聯方、一致行動人控制的金融產品持有同一銀行股份超過5%，預留一年時間進行整改。

3月2日，銀監會法規部主任劉福壽曾表示，對於不完全符合辦法規定的商業銀行現有股東，銀監會將按照「依法合規、分類處置、穩妥推進、保持穩定」的原則，有序開展清理規範工作。

此前出台的《辦法》要求，同一投資人及其關聯方、一致行動人作為主要股東入股商業銀行的數量不得超過2家，或控制商業銀行的數量不得超過1家。其中，「主要股東」指的是「持有或控制商業銀行百分之五以上股份或表決權，或持有資本總額或股份總額不足百分之五但對商業銀行經營管理有重大影響的股東」。

《實施通知》對此規定，在《辦法》施行前成為商業銀行主要股東，但不符合《辦法》入股商業銀行數量規定的，銀監會或其派出機構應按照持股比例和持股數量只減不增的原則引導其逐步符合《辦法》要求。

銀監會相關負責人表示，持股比例和持股數量被動增加的除外。持股比例被動增加，主要指因其他股東持股變化，導致該主要股東持股比例增加的情形；持股數量被動增加，主要指因配股等情形，導致該主要股東持股數量增加。

除了對作為主要股東入股、控股的銀行數量進行了嚴格限制之外，《辦法》對金融產品入股上市銀行也做了嚴格規定。

金融產品可以持有上市商業銀行股份，但單一投資人、發行人或管理人及其實際控制人、關聯方、一致行動人控制的金融產品持有同一商業銀行股份合計不得超過該商業銀行股份總額的百分之五。商業銀行主要股東不得以發行、管理或通過其他手段控制的金融產品持有同一商業銀行股份。

《實施通知》要求，在《辦法》施行前，一旦金融產品入股上市銀行發生上述情形，原則上應於《辦法》施行之日起一年內完成整改。

由於《辦法》是在1月5日正式出台的，也就是原則上要在2019年1月5日之前完成整改。

據澎湃新聞不完全統計，從各家上市銀行三季度披露的股權數據看，安邦通過旗下保險產品所持有的民生銀行、招商銀行股份，富德生命人壽所持有的浦發銀行股份以及中國人民保險集團股份有限公司通過旗下子公司持有的興業銀行股份，均超過了5%的監管紅線。

《實施通知》對違規授信也提出了整改要求：商業銀行對主要股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等主體的存量授信余額不符合《辦法》第三十二條、第三十三條等規定的，應根據存量授信業務期限制定整改方案，在整改完成前，不得續作或新增授信業務。

在關聯授信方面，《辦法》明確了授信限額。參照《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》等規定，要求商業銀行對主要股東或其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等單個主體的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的10%；對單個主要股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人的合計授信余額不得超過商業銀行資本凈額的15%。

此外，《實施通知》明確，在《辦法》施行前，未經批準單獨或合計持有商業銀行資本總額或股份總額百分之五以上的股東，應於《辦法》施行之日起六個月內（也就是2018年7月5日之前）通過商業銀行向銀監會或其派出機構提出股東資格申請。提出申請但經審核不符合股東資格條件的，由銀監會或其派出機構責令限期改正。限期未改正或未按時提出行政許可申請的，由銀監會或其派出機構依照《商業銀行法》第七十九條規定進行查處。

銀監會還於同日下發了《中國銀監會辦公廳關於規範商業銀行股東報告事項的通知》，要求商業銀行股東及其關聯方、一致行動人單獨或合計持有商業銀行資本總額或股份總額百分之一以上、百分之五以下的，應當在取得相應股權後十個工作日內通過商業銀行向銀監會或其派出機構報告。上市商業銀行股東也需要同樣上報。

《規範通知》明確，需提供股東穿透信息和證明材料，股權結構逐層說明要直至實際控制人、最終受益人，披露股東真實背景，說明持股真實目的。在此前《辦法》中曾提到，存在虛假陳述、隱瞞的股東將可能被限制股東權利。

「將中小商業銀行股東與股權作為公司治理重點內容，納入2018年現場檢查計劃，並加強對商業銀行及股東違法違規行為的查處力度，」銀監會相關負責人表示。

澎湃新聞記者 周炎炎 責任編輯：鄭景昕

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