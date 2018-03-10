明晟：A股B股將被納入MSCI新興市場50等三只指數

美國明晟公司（MSCI）稱，從今年5月的指數半年度審議時起，將A股、B股納入MSCI新興市場50指數、MSCI中國50指數和囊括大中盤股的MSCI中國外資自由投資指數。

明晟稱，從今年6月1日起，明晟將不會納入互聯互通機制涵蓋的A股，在岸A股將保留在所有MSCI中國指數中。

去年6月20日，A股在過去三年三度失利後終於闖關成功，MSCI決定從今年6月起將A股納入MSCI新興市場指數和MSCI ACWI全球指數。

MSCI當時稱，將初始加入A股的222支大盤股。基於5%的納入因子，在明年8月的評審完成後，這些加入的A股將占MSCI新興市場指數約0.73%的權重。

華爾街見聞當時提到，全球約有2.8萬億美元資金跟蹤MSCI全球市場指數、1.5萬億美元跟蹤新興市場指數、0.2萬億美元跟蹤亞洲市場指數。乘以初始納入權重後，MSCI預計短期內流入資金170-180億美元，未來A股全部納入後流入資金3400億美元。

交銀國際洪灝認為，初始納入流入的資金規模對於市值約8萬億美元、日交易約500億美元的A股市場九牛一毛。（更多分析，詳見《關於MSCI，這是你需要關註的關鍵細節》）

去年10月，明晟發布了MSCI中國A股納入指數，主要動態反映MSCI新興市場指數中A股成份股的走勢變化。同時明晟公布了MSCI指數體系時間表：

去年12月1日將MSCI中國A股國際大型股指數更名為MSCI中國A股大型股指數；基於離岸人民幣匯率（CNH），使用A股中的互聯互通渠道計算“MSCI中國臨時指數”。

今年3月1日將MSCI中國A股指數更名為“MSCI中國A股在岸指數”，並發布新的中國A股指數，追蹤的個股將限定在滬股通和深股通範圍之內。

今年6月1日，按照2.5%的納入比例將A股正式納入MSCI新興市場指數。

今年9月3日，將A股的納入比例提高到5%。

新華社此後援引業內人士評論稱，雖然QFII、RQFII已經運行多年，互聯互通機制也讓更多海外投資者可以投資A股，但綜合韓國和中國台灣地區的經驗，加入MSCI指數體系有望加速A股國際化進程，進而對市場投資者結構、交易風格、產品生態產生深遠的影響。

中金公司策略分析師王漢鋒認為，自去年8月MSCIA股成份股調整完成後，潛在A股納入標的從初始的222只擴大至236只。結合更新後的納入名單和MSCI公布的全球跟蹤相關指數的資產規模，靜態估算2018年將給中國資本市場帶來約150億美元至200億美元的資金流入。

今年2月13日，MSCI宣布，MSCI中國A股指數中新增杭州銀行、海航基礎、步長制藥、廣宇發展、士蘭微、卓朗智能、舍得酒業7只股票，剔除夢舟股份、航發科技、貝因美3只股票。

Wind數據顯示，去年5月到今年2月13日宣布調整後，MSCI累計四次調整中國A股指數名單，累計新增股票77只，主要集中在材料、房地產、信息技術、消費、能源化工等領域。

本文來自華爾街見聞

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