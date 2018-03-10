漢唐國際(01187-HK)去年虧損2.34億不派息

漢唐國際(01187-HK)公告，截示2017年12月31日止虧損2.34億元(2016年度蝕7628.7萬元)，每股虧損147.8仙；不派末期息。

業績報告中刊登了獨立核數師報告摘錄：

保留意見如下

吾等並不就 貴集團之綜合財務報表發表意見。基於吾等之報告中「不發表意見之基準」一節所述事宜之重要性，吾等未能取得充分及恰當之審核憑證，以就該等綜合財務報表發表審核意見。於所有其他方面，吾等認為綜合財務報表已遵照香港公司條例之披露規定妥為編製。

保留意見之基準

(a) 年初結餘及相關數字吾等未能獲得充分及恰當之審核憑證，以令吾等本身信納計入物業、廠房及設備的在建工程（於二零一六年十二月三十一日為246,880,000港元）之可收回程度及控制權。吾等未能採用其他令人滿意之審核程序，以確定是否需要於綜合財務報表內對無法收回之金額作出任何撥備。



(b) 物業、廠房及設備及存貨

吾等未能獲得充分及恰當之審核憑證，以令吾等本身信納(i)計入已終止經營業務之年度虧損之物業、廠房及設備之減值虧損及存貨減值虧損（截至二零一七年十二月三十一日止年度分別約為249,821,000港元及10,000,000港元）；

(ii)計入分類為持作出售之出售集團之物業、廠房及設備的存貨及在建工程賬面值（於2017年12月31日分別約為零港元及6,470,000港元）；

(iii)如(ii)條所述在建工程之控制權。上述數字之任何調整可能對截至2016年及2017年12月31日止兩個年度之綜合財務表現及於2016年及2017年12月31日之綜合財務狀況，以及綜合財務報表內之相關披露構成相應重大影響。

(c) 持續經營

吾等留意到綜合財務報表附註3指出， 貴集團於截至二零一七年十二月三十一日止年度產生301,724,000港元之虧損，而 貴集團於2017年12月31日的淨流動負債及淨負債分別為65,483,000港元及149,386,000港元。該等狀況顯示存在重大不確定因素，可能對 貴集團繼續持續經營的能力構成重大疑問。綜合財務報表乃按持續經營基準編製，並基於 貴公司所建議的重組將會順利完成，以及於重組後 貴集團將於可預見將來債務到期時可悉數償還債務之假設。綜合財務報表不包括因一旦未能完成重組所導致的任何調整。吾等認為已作出足夠披露。然而，鑒於有關重組完成之不確定性，吾等無法就有關持續經營基準之重大不確定性發表意見。

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