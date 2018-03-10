普拉達(01913-HK)去年少賺4.34%派息減少37.5%

普拉達(01913-HK)公布，截至2017年12月31日止年度淨收入2.49億元(歐羅．下同)，按年減少4.34%，每股盈利0.097元；建議派發末期息7.5仙，減少37.5%。

收益淨額30.56億元，按年下跌3.6%，其中佔比最大的歐洲及亞太區銷售，分別回落1.1%及1.2%；日本、中東等市場，銷售更見雙位數跌幅。

按地區劃分，Prada去年所有地區銷售均錄得跌幅，亞太市場跌1.2%，主要是受滙率影響，如撇除有關因素則升0.8%；大中華區銷售6.46億歐羅，按當前滙率計按年上升4.6%，按固定滙率計則升7.7%。

歐洲銷售淨額減少1.1%，主要因歐羅強勁對該區旅遊業造成不利影響；美洲銷售減少5.3%；日本銷售則按年大削14.6%，公司解釋是因當地需求下滑所致；中東生意受地緣政治環境影響，銷售挫11.2%。

Prada指出，零售額下半年跌幅有縮減趨勢，尤其是亞太區，銷售於去年最後幾個月按年錄得增長。期內直營店數目按年淨增加兩間，至總數625間。期內批發渠道銷售額增長18.3%，因受惠於網購合作夥伴年初在亞太區進行大型採購活動所致。

管理層指，提高全球零售網絡的產能並進一步增強綫下與綫上的整合，將仍為集團的關鍵優先事項之一。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)