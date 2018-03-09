信義房屋去年營收、獲利雙創新高 擬配發股利3.81元

信義房屋 (9940-TW) 去年在上海「信義嘉庭」建案持續交屋入帳挹注之下，全年營收及獲利雙創新高，營收 178.07 億元，稅後純益 28.02 億元，每股純益 4.3 元，信義房屋董事會並在日前通過擬配發去年股利 2.5 元現金及 1.31 股票股利，合計為 3.81 元。

信義房屋今 (9) 日召開法人說明會並公布去年財報，去年營收 178.07 億元，毛利率 32.4%，稅後純益為 28.02 億元，每股稅後純益 5.43 元，信義房屋去年營收年增 1.34 倍，毛利率年增 10.15 個百分點，稅後純益年增率 2.04 倍。

同時，去年第 4 季信義房屋營收 32.96 億元，毛利率 40.24%，稅後純益為 5.33 億元，單季每股純益為 0.82 元，第 4 季毛利率 40.24%，與第 3 季持平，較去年同期增加 18.33 個百分點，稅後純益 5.33 億元，季減 48.23%，年減 6.76%，單季每股純益為 0.82 元。

就信義房屋個體財報表現，信義房屋指出，受恵於市場外在干預因素減少，全台建物買賣移轉棟數自民國 2016 年約 24.5 萬棟反彈至民國 2017 年 26.6 萬棟，顯見人氣及買氣皆陸續升溫；加上信義擁有全直營通路優勢，且運用成屋及預售屋連動之全房產服務持續發酵，使得分店與代銷經營績效加分，去年信義房屋個體營收較之前一年度成長約 12%，營業利益亦增加 29%。展望今年台灣房市，咸信在政策不變情形之下，自住型買家可望持續回籠，全台建物買賣移轉棟數預期會再較去年成長。

信義房屋財務主管陳志桓在法說會中表示，上海信義嘉庭案第二期總計 543 套房屋：第一張預售證共推出 299 套，銷售已接近尾聲，其中 257 套已於去年底完成交屋並認列收入，截至今年 2 月底該張預售證累計已售 277 套，目前僅餘零星套數；第二張預售證共 244 套將於今年上半年推案銷售。

信義房屋今年除持續目前之餘屋銷售與交屋外，信義房屋將進行江蘇無錫及板橋市永翠段共三筆開發案。無錫案預計將於今年第 3 季末動工，並於明年底開始預售，而板橋市永翠段兩筆開發案預計分別於今年第 4 季等地方縣市長選舉後及明年度進行預售。