〈鴻海FII獲通過〉火速獲通過 專家分析兩大原因

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）申請大陸 A 股上市，從申請到通過只有短短 36 天，創有史以來最快紀錄，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲認為有兩大原因，包括大陸想改變市場對於 A 股審批制度漫長的想法，再來鴻海 FII 是體質好的公司，到 A 股掛牌後將成為亮點，同時也會帶動經濟體成長。

涂嘉玲表示，大陸一直都有在調整審核制度，過去 A 股 IPO 要排隊很久，是出了名的事情，不過，去年排隊數量逐漸減少，大陸加速審批狀況一直有再改善，過去企業想到 A 股掛牌，只要想到要等 500、600 個案件就會縮手，所以大陸官方一直想改變外界對 A 股審批制度漫長的觀念。

然而，外界有聲音傳出，認為大陸此作法是呼應先前提出的惠台措施，給台商特別的快速通關優惠，對此，涂嘉玲不表認同；她說，你情我願的資本市場，若台商沒有一定的實力、市場支持的話，不可能隨便因為台商的身分，而讓企業快速上市，對 A 股來說也沒有好處。

涂嘉玲表示，鴻海 FII 快速通關是單一個案，以鴻海 FII 角度來看，需要大陸市場實際的資金擴充，而從 A 股角度來看，鴻海 FII 公司體質好，可以帶動經濟體成長或貢獻，來 A 股掛牌後更能成為亮點，吸引投資人目光，其實是「互相拉抬」。

至於外界擔憂若 A 股聚集越來越多台灣的新經濟股，對台灣資本市場將是一大威脅，涂嘉玲表示，有競爭才會有進步，先前金管會也提出金融創新等鼓勵措施，至於如何維持台灣優勢，就要看主管機關後續政策推動。

整體而言，她認為，從台商角度來看，在台灣上市審核的速度，還是比 A 股快，台股的競爭力還是比 A 股好，鴻海 FII 是非常特殊的案例，要留意的是，若 A 股審核制度變得更快，而台灣沒有持續進步的話，確實會有更大的威脅，但整體，台股 IPO 環境還是比較友善的。