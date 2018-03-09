急換新社長 神戶製鋼債券殖利率溢價爆醜聞來新低

去年 10 月爆出數據造假醜聞的神戶製鋼所（5406-JP），公司債的殖利率溢酬已跌到 5 個月來的低點，股價同時創下今年以來新低，周五 (9 日) 宣布由副社長山口貢升任社長，企圖力挽公司狂瀾。

神戶製鋼所爆出數據造假醜聞，篡改部分銅、鋁等產品的檢驗數據，供應未符合客戶要求的產品充作合格產品，去年曾引爆股價單日暴跌逾 20%。

公司周二宣布董事長兼社長川崎博引咎辭職後，周五接著宣布由負責機械部門的副社長山口貢升任社長，同時為了預防弊端，日後產品將進行自動化測試。

SMBC 日興證券公司表示，投資人可能更關注神戶製鐵的利潤前景改善和大規模召回的風險能否下降。

市場對神戶製鋼所的多空看法不但表現在股市，同時也反映在債市，通常日本公司爆發醜聞後，債券價格雖暴跌，但在投資人恐慌平息後恢復正常，而神戶製鋼所的公司債殖利率溢酬卻繼續跌到 5 個月來的低點。

神戶製鋼所債券殖利率溢酬跌到 135，為 5 個月來的最低點。（來源：Bloomberg）

SMBC 日興證券東京信貸分析師 Kiichiro Hayashi 表示，之前受到醜聞打擊的公司東芝、奧林巴斯（Olympus）債券價格都已反彈，但對神戶製鋼所這樣的原料廠商而言，其產品被廣泛使用，目前還很難確定大規模召回產品的風險能否下降。

Hayashi 預期，神戶製鋼所的債券溢價將進一步下跌，要想反轉上漲恐非易事。

債務市場對於神戶製鋼所的醜聞利空持續反應，神戶製鋼 2025 年到期的公司債和政府公債殖利率 0.815% 的利差，本周下跌 4 個基點來到 135，為去年 10 月醜聞發生前的最低點。