【全國兩會】中證監副主席姜洋：建議加快《期貨法》立法工作

據證券時報消息，3月8日下午，全國政協委員、中國證監會副主席姜洋接受采訪時透露，向今年兩會提交的提案主要内容是建議加快《期貨法》立法工作，推進《期貨法》盡快出台。

姜洋表示，中國的大宗商品進口量非常大，期貨市場成立20多年來，沒有一部法律來規範。在期貨市場規模較小的時候，國務院行政法規即《期貨交易管理條例》起到很大作用，推動了中國期貨市場的發展。但随着原油期貨這種國際期貨品種的上市，涉及大量的國際投資者，沒有法律來調整和規範各種關系，對期貨市場發展有較大影響。

姜洋還表示，此前國際貨币基金組織和國際證監會組織對中國市場進行了風險評估，認為，中國期貨市場基本符合國際标準，風險控制得力，但存在期貨法律層級太低的短板。

因此，姜洋認為，無論是推動期貨行業國際化，還是壯大國内自身期貨市場，都需要更高層級的《期貨法》盡快推出，從而規範、引導和保障期貨及衍生品市場進一步創新發展。

對目前《期貨法》立法的進展，姜洋透露，去年全國人大財經委已經完成《期貨法》草案等工作，現在進入下一個新的程序當中。

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