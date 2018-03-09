【異動股】瑞年國際(02010-HK)早段拉升10% 昨日兩個公告有啟示

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瑞年國際(02010-HK)現報0.275元，升0.025元，升10%。成交282萬股，涉資75.27萬元。 瑞年國際股價明顯上升，相信與其近期進行交易有關。瑞年國際昨日公布出售安徽省雙科藥業、南京瑞年百思特制藥及無錫瑞年醫藥的全部股權的交易已完成。 是次出售事項的總代價為1500萬元人民幣。公司認為，藥品業務表現未如理想，並不預期藥品分部在收入增長及盈利能力方面可於短期至中期內作出重大改善。為達成集團原則上之優勢與獲利業務結合之願景，集團決定將資源優先集中於營養保健品及保健飲品業務，務求更有效利用集團研發資本開支及現有的專業知識。 該公司董事認為出售事項與集團集中於其營養保健品及保健飲品業務之策略一致，並符合公司及股東整體利益。 的確，該公司昨日還有另一個公布，指公司與甘肅省張掖市民樂生態工業園區管理委員會及張掖市永正藥業有限公司訂立無法律約束力的諒解備忘錄，訂約方同意于中國甘肅省掖市民樂縣合作發展養老園區。張掖安老項目擬發展成大型養老園區，結合老人保健服務、體檢服務、無污染中藥種植及生産以及環保酒店及旅遊服務，估計投資總額最高達人民币10億元，建築面積約160,000平方米。 公司擬將負責引入投資及融資、提供技術支援及負責張掖安老項目營運；張掖永正將提供相關業務及技術支援；及民樂管理委員會將(其中包括)提供所需政策支持及協助張掖安老項目。 張掖安老項目可進一步推廣集團的核心氨基酸保健品業務，原因是養老園區為集團的保健品提供新經常性客戶基礎。養老園區及體檢中心為集團健康會會員提供更全面服務，包括入住養老園區酒店接受全面身體檢查及參與生態旅遊等。