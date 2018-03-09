央行：2月末中國社會融資規模存量為178.73萬億元 同比增11.2%

據央行網站3月9日消息，初步統計，2月末社會融資規模存量為178.73萬億元，同比增長11.2%。其中，對實體經濟發放的人民币貸款餘額為122.72萬億元，同比增長13.1%;對實體經濟發放的外币貸款折合人民币餘額為2.46萬億元，同比下降7.2%;委托貸款餘額為13.82萬億元，同比增長1.4%;信托貸款餘額為8.65萬億元，同比增長29.1%;未貼現的銀行承兌匯票餘額為4.59萬億元，同比增長5.8%;企業債券和股票等直接融資餘額為25.32萬億元，同比增長6.6%。

從結構看，2月末對實體經濟發放的人民币貸款餘額占同期社會融資規模存量的68.7%，同比高1.2個百分點;對實體經濟發放的外币貸款餘額占比1.4%，同比低0.3個百分點;委托貸款餘額占比7.7%，同比低0.8個百分點;信托貸款餘額占比4.8%，同比高0.6個百分點;未貼現的銀行承兌匯票餘額占比2.6%，同比低0.1個百分點;企業債券和股票等直接融資餘額占比14.2%，同比低0.6個百分點。

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