佳源國際控股(02768-HK)設合資發展貴陽地產 資本投入逾75億

佳源國際控股(02768-HK)公布，公司的間接全資附屬公司佳源(深圳)與合資企業夥伴訂立合作協議，據此，各方同意成立貴陽合資企業，以投資貴陽項目；及規範各自於貴陽合資企業的權利和責任。

貴陽合資企業成立後，將由佳源(深圳)及合資企業夥伴各自擁有61%及39%股權。貴陽合資企業就收購目標土地的初步項目資本最高為61.2億元人民幣(相等於約75.888億港元)，由佳源(深圳)與合資企業夥伴按各自於貴陽合資企業的股權比例出資。貴陽合資企業的主要業務將為就貴陽項目進行目標土地收購、項目融資、投資、開發及銷售。

貴陽項目位於中國貴州省貴陽市中心南明區核心位置，項目總用地面積約120,000平方米，開發包括低層住宅樓房、高層住宅樓房、商用物業及地下停車位，以及其他配套設施。公司認為項目周邊發展成熟，教育資源豐富，公共及市政設施配套完善，發展潛力優厚。

合資企業夥伴乃根據中國法律成立的公司，主要從事房地產開發、銷售及物業管理。

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