【IPO追蹤】騰訊(00700-HK)36億投資虎牙直播

歡聚時代公布旗下虎牙直播B輪融資情況，騰訊(00700-HK)以4.6億美元(約35.88億港元)戰略投資虎牙直播，是虎牙直播迄今獲得最大的單筆投資。另據透露，虎牙直播已經向美國證券交易委員會秘密提交了IPO申請文件。

融資完成後，歡聚時代將繼續擁有虎牙的實際控制權，但騰訊方面獲得了另外一項權利，在投資完成的第二年和第三年之間，可以逐步通過市場公開價格購買虎牙直播剩余股份，最多達到50.1%的控股權。

根據公開信息，作為歡聚時代旗下公司，虎牙直播於2017年5月才啟動A輪融資，總共獲得由中國平安保險海外(控股)有限公司領投，高榕資本、亦聯資本、晨興創投、歡聚時代董事會主席李學淩、虎牙直播CEO董榮傑跟投的7500萬美元融資。此輪融資後，歡聚時代仍將保持多數控股權。

歡聚時代總裁李學淩表示，騰訊成為虎牙直播的戰略合作夥伴後，相信雙方會合力為中國的年輕遊戲用戶，提供遊戲直播及電競賽事等內容服務。虎牙直播也將在此次戰略合作中，鞏固其在直播市場的領先地位。

日前，歡聚時代2017年第四季度及全年財報，財報顯示，2017年第一至第四季度，自於虎牙部門的流媒體直播業務營收分別為3.826億元、4.418億元、5.524億元、6.927億元，而在第四季度財報中，虎牙直播實現盈利。

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