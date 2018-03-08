大昌行公布2017年全年業績

受惠內地汽車業務帶動盈利上升 56.9 %

香港, 中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 8 日 - 大昌行集團（「大昌行」，股份代號：1828.HK ）今日宣佈截至 2017 年 12 月 31 日止年度全年業績。

大昌行在 2017 年著手強化營運質素，為可持續增長奠定堅實基礎。在持續的溢利提升措施及增強協同效益下，大昌行收入在 2017 年達到港幣 50,506 百萬元 (2016 年﹕港幣 46,462 百萬元)，股東應佔溢利上升 56.9% 達到港幣 802 百萬元 (2016 年﹕港幣 511 百萬元)。

截至 2017 年 12 月 31 日止﹕

集團收入上升 8.7% 至港幣 50,506 百萬元

股東應佔溢利增加 56.9% 至港幣 802 百萬元

每股盈利 43.71 港仙

建議末期股息為每股 11.90 港仙 (連同以股代息選擇)

全年股息增加 100.8% 至每股 16.95 港仙

汽車業務

作為大昌行溢利及收入佔比最大的中國內地汽車業務，隨著盈利提升措施成功推行，加上不斷加強開拓高檔汽車市場，以及收購華東高檔汽車品牌經銷商後，為強勁業績帶來莫大貢獻。

因此，中國內地汽車業務的分部收入增長 6.8%，而分部經營業績則增長逾一倍至港幣 888 百萬元（2016 年：港幣 356 百萬元）。分部溢利率由 2016 年的 1.4% 增至 3.4%。

香港及澳門汽車業務的分部收入維持穩定，受到電動車及柴油車政策轉變影響，令到業內出現割價銷售以維持市場佔比的情況，分部經營業績下跌 23.1%。香港及澳門汽車業務抵消部分內地汽車業務的表現，整體汽車分部經營業績仍然增長 43.2%。

消費產品業務

在 2016 年 6 月，大昌行透過收購加強現有的快速消費品業務，引入具盈利的醫療保健產品分銷業務，以及擴大業務覆蓋地域至東南亞地區，藉此擴展消費品業務。在 2017 年，大昌行把收購的快速消費品及醫療保健產品業務分別重塑為滙昌市場拓展有限公司 (「滙昌」) 及 DCH Auriga（「奧利佳」），並集中整合，以達到營運上的協同效益。綜合計入滙昌及奧利佳的全年業績後，消費品業務整體收入增至港幣 16,408 百萬元（2016 年：港幣 13,831 百萬元）。然而，由於我們對中國內地食品及快速消費品業務的重組及業務提升計劃持續，分部經營業績較 2016 年下跌 41.5%。

2018 展望

大昌行在 2018 年會透過全面提升公司整體業務、尋求策略合作夥伴及收購機會，繼續改善整體表現。大昌行會繼續尋求更多機會擴展經銷網絡及汽車相關業務，內地汽車分部作為最大份額的業務，會繼續成為重要的增長領域及動力。在消費品業務方面，香港業務能提供穩定的基礎及專門知識，大昌行會繼續著力改革和積極重組中國內地的業務。為增強供應鏈管理，大昌行會繼續增加投資於基建及增長中的醫療保健產品行業。

憑着不斷提升的核心競爭力、近 70 年的專門經驗，以及母公司中信的支持，大昌行會繼續增強業務組合，務求成為行業中的領先企業。

閱讀此新聞稿時須同時參考大昌行於 2018 年 3 月 8 日之香港交易所公告的完整版本，詳情請瀏覽 https://www.hkex.com.hk 及 https://www.dch.com.hk

有關大昌行集團有限公司

大昌行（股份代號：1828.HK）是一家亞洲多元化汽車及消費品分銷企業，擁有廣泛覆蓋的物流網絡。大昌行是大中華地區領先的汽車代理及分銷商，並提供全面的汽車相關服務包括保養、租賃、維修及融資。大昌行的消費品業務包括食品、快速消費品、醫療 保健及電子產品分銷，以及食品加工、貿易及零售。大昌行致力提供最優質的產品予亞洲區的消費者，為來自逾 30 個國家，超過一千個品牌服務，覆蓋 12 個亞洲經濟體系，是品牌首選的合作夥伴。 大昌行在亞太區僱用 17,000 多名員工，母公司為中國最大的綜合性企業中信股份（股份代號：0267.HK）。更多詳情請瀏覽 www.dch.com.hk。