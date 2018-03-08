【港股解碼】肥年輪不到券商過？巨頭中信證券亦難逃厄運！

3月，本是桃紅梨白，然而，今年冬的余威，似乎特別強勁，“寒氣”在多家券商身上體現得淋漓盡致。3月初，多家券商公布了2月的業績，筆者整理了市值靠前的七家券商，其中它們在2月的淨利潤都有37%-94%不同程度下滑，營收亦逃不了厄難大幅下滑，更有券商營收回落逾8成。

（來源：港交所）

注：因國泰君安是在2017年4月才上市，因此其淨利潤及營收變動以環比展現。市值均采用3月7日收盤後的數據。

國泰君安打破“馬太效應”：上市1年不到于2月榜單奪冠！

于2月份的成績單中，國泰君安（02611-HK）表現最顯眼，以3.16億元（人民幣，下同）的淨利潤奪7家券商之冠。于2018年2月，國泰君安(非合並)實現淨利潤3.16億元，同時亦打破了“富者愈富，強者恒強”的馬太效應，雖營收排名第二，但淨利潤壓倒市值高達400港元的中信證券（06030-HK）。但國泰君安亦難逃營收淨利雙雙下滑的命運，2月營收環比減少57%，淨利環比減少了48%。

中信證券以2.97億元的淨利潤屈居第二，但也同比減少36.9%，營收下跌21.2%至9.24億。而淨利潤排名第三的廣發證券(01776-HK)期內實現營收下滑51%到4.36億，淨利潤則下滑62%至1.38億元。

三甲之後均受重創：2月招商少賺94.2%海通淨利亦回落86%！

既然淨利潤前的三甲券商都難逃營收淨利雙雙下滑的厄運，三甲之後只能用“傷得更重”來形容了！2月，華泰證券（06886-HK）、海通證券（06837-HK）、招商證券（06099-HK）和中州證券（01375-HK）淨利潤分別爲0.73億、0.55億、0.21億和0.094，同比下滑了77.3%、86.2%、94.2%和79%。其中，招商的營收倒退超過8成，華泰營收倒退逾7成！

爲何連市值過400億港元的券商都難逃盈警厄運？

（來源：港交所）

過完個肥年回來，券商業績一片慘淡。若市值幾十億的券商抗壓力不夠就認了！但連市值逾400億的中信證券都令人大跌眼鏡，淨利潤都取得近4成的跌幅，還真的讓人疑惑！我們不妨回到大市看看。

（來源：天博網）

2018年2月恒指回落到3萬點以下，在2月9日更是回落到29129點，創了2018年以來的新低。且不論2月是雙閏月只有28天交易日較少，再說2月正逢春節也休市了幾天，交易量減少也是正常現象。而2017年過年是在1月，這麽想來，營收淨利雙雙同比下滑也算是情有可原吧。反正，肥年都輪不到券商過！

作者：張雨娜

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