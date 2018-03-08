Navarro路線勝出的背後意涵

今天一大早起床，看到工商時報頭版頭條：美股全倒！覺得標題下得太重，其實美股沒有倒，Amazon，Netflix 等繼續創歷史天價，Intel，Cisco，美光創波段新高，費城半導體指數仍向前奔馳。這次 Gary Cohn 下台，Peter Navarro 受到川普重用，也代表未來川普對中國的政策確立。川普競選前，Navarro 一直是影響川普貿易思維的重要策士，川普進入白宮，引入的團隊來自四面八方，Cohn 是高盛幫最具代表性的人物。於是，川普的中國政策一直呈現拉踞狀態。Cohn 親中，Navarro 反中，現在 Cohn 走了，Navarro 上來，政策方向已有了定見。這次劉鶴訪美，見了 Cohn，沒有見 Navarro 及川普，也許這是 Cohn 下台的訊號。



去前年川普競選期間，吳惠林教授跟我談了 Navarro 的一些政策，我把 Navarro 的著作拿來熟讀，尤其是「致命中國」一書，Navarro 指責 GE，西屋電器等把專利技術出賣給中國，他的指控火辣辣，未來 Navarro 獨當一面，美中的貿易衝突會日益升高，中國企業在美國的併購活動也會受到限制，未來的世界經濟恐怕會是多事少秋，當然金融市場波動也會加大。



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