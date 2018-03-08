「中國死對頭」、強硬派貿易高官納瓦羅否認會接替科恩 美股短線上揚

摘要：「中國死對頭」，強硬鷹派貿易高官納瓦羅在與彭博電視的採訪中否認將接替科恩成為川普首席經濟顧問。他說，「我不在替代科恩的名單上」。消息傳出，美股短線上揚，刷新日高。受科恩辭職消息影響，周三美股低開低走。

隨著科恩的離開，有傳聞說白宮「恐華論」的源頭、最強硬貿易鷹派納瓦羅或將藉機上位，主導未來白宮貿易政策的走向方針。但周三與彭博電視的採訪中，納瓦羅否認了這一說法。

採訪中，美國國家貿易委員會主管納瓦羅表示，有很多候選人符合接替原白宮經濟顧問科恩的職位會是一件好事，但其中並不包括我自己。納瓦羅此番言論之後，美股短線上揚，刷新日高。

（圖片來自金融部落格 ZeroHedge）

此外，納瓦羅稱，「所有關於美國經濟的消息都是好的」，並為川普新關稅計劃進行辯護，「金屬（鋼和鋁）的關稅是溫和的」，「對美國經濟有利」。他說，美國是「全球最自由的貿易國家」，但是這換來的卻是「半個兆億美元的貿易赤字，使我們的財富和工作都轉移到了海外。」 納瓦羅說，美國的貿易夥伴在貿易中占上風，所以他們沒有動機來與美國發生衝突。

他表示，如果川普能遵循他的減稅計劃，放鬆行業管制，解鎖美國能源資源，打擊貿易，美國經濟將會迎來「巨大的刺激」。

納瓦羅表示不清楚何時川普將簽署關稅指令，但當川普簽署關稅指令時，「我將堅定不移的執行」。有消息稱，川普最快將於明天簽署關稅指令。

周二科恩宣布辭去國家經濟委員會主任一職。受此消息影響，周三美股低開低走。道指低開 300 點，標普低開 0.86%，納指低開 0.75%。早盤時，大型金屬用戶，比如通用汽車和波音公司股票下跌約 1%，卡特彼勒股價跌幅超 2%。

科恩被視作白宮理性的聲音，也更支持有利於商業的政策，他的離去讓市場更加擔憂貿易戰將在不久的將來發生。科恩一直對貿易關稅持反對態度，自從上周四川普宣布新關稅計劃之後，科恩就表示有可能會選擇辭職。

加入白宮之前，科恩曾是高盛 COO（首席營運官），一度被視作高盛 CEO Blankfein 的「准接班人」；接受白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任一職時，他可以說是「商人總統」川普最為倚重的華爾街巨星。

納瓦羅則一直是科恩在白宮的「死對頭」，他一直向川普鼓吹在國家安全的前提下，增加貿易限制，並建議美國推出北美貿易自由協定。進入政壇前，作為經濟學家的納瓦羅一直在鼓吹「來自中國的威脅」，出版過《死於中國：美國是如何失去其製造業基礎的》和《卧虎：中國軍事化對於世界意味著什麼》此類的書籍。

2016 年美國總統大選期間，納瓦羅加入川普競選團隊，幫助塑造了特拉普貿易保護主義的「美國優先」政策立場，並在大選勝出後隨川普進入白宮，並在與科恩一派的鬥爭中，漸漸占了上風，贏得了川普的信任。

但如果納瓦羅不會接任科恩，據多個美國媒體分析，最有可能擔任首席經濟顧問的則是保守派評論員 Larry Kudlow。Kudlow 是前華爾街經濟學家，但是和科恩一樣，他不支持川普總統對鋼和鋁徵收新關稅。Kudlow 也曾表示會盡力挽留科恩。

昨天在接受美國媒體 CNBC 的採訪時，Kudlow 表示，「我不喜歡一籃子關稅」。他認為「針對性的關稅」是可行的，應該「從中國開始」，但「加拿大不是我們的敵人」。

目前華爾街最關心的一個問題是白宮會不會給加拿大和墨西哥兩國關稅豁免。這兩個國家和美國的談判代表正試圖修改 1994 年達成的北美自由貿易協定，如果新的 NAFTA 協議達成，川普表示將對針對這兩國的關稅豁免持開放態度。

美國總統川普稍早發推文稱，將會在短時間內就經濟顧問人選作出決定。

『新聞來源／華爾街見聞』