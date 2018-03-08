中國2月出口增速創三年新高 貿易順差暴增引發關注

在美國高舉貿易保護主義大旗之際，中國 2 月出口暴增，不論以人民幣或以以美元計價，都創下 3 年來單月最強增幅，勢必讓美方找到見縫插針的理由。中國海關總署週四公布數據顯示，中國以美元計價 2 月出口年比增長 44.5%，遠高於 13.6% 的分析師預估預估中值，創下 2015 年 2 月 (強彈 48.2%) 以來最高增速。同月，以美元計價進口年比增長 6.3%，低於預估 9.7% 的中值，貿易順差高達 337.43 億美元，幾乎是分析師預估順差 6 億美元的 55 倍有餘。



由於春節因素影響，導致 1、2 月外貿數據波動往往較大。綜合 1、2 月數據來看，今年前兩個月以美元計價出口年比增長 24.4%，進口年比增長 21.7%。分析人士認為，這顯示中國外需依然強勁，不過受春節滯後因素影響，3 月出口增速大概會回落。



中國國家發改委主任何立峰週二在全國人大記者會上表示，對實現今年 6.5% 左右的經濟增長目標有信心，並預計只要世界經濟能夠保持平穩增長，中國對外貿易進出口應該還是可以保持穩定的增長，對中國經濟增長的貢獻率還會保持 8% 到 9% 左右。



海關數據並顯示，以人民幣計價，中國 2 月出口 1.11 兆元人民幣 (下同)，年比增長 36.2%，也是 3 年來單月最高；進口為 8,881.6 億元，微降 0.2%；貿易順差為 2,248.8 億元。



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