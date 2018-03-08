虛擬貨币交易場所清理整頓工作正在持續有序推進

近期有傳聞稱，來自上海和北京的央行官員開始着手調查虛擬貨币交易場所，很有可能將取消對虛擬貨币交易的禁令。經記者向一位互聯網金融風險專項整治工作人員核實，相關報道與事實不符。

2017年9月4日，國家七個部委聯合發布《關于防範代币發行融資風險的公告》(以下簡稱“《公告》”)。《公告》中明确指出，自公告發布之日起，任何組織和個人不得非法從事代币發行融資活動，任何所謂的代币融資交易平台不得從事法定貨币與代币、“虛擬貨币”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代币或“虛擬貨币”，不得為代币或“虛擬貨币”提供定價、信息中介等服務。

自《公告》發布以來，各地互聯網金融風險專項整治領導小組在國家互聯網金融風險專項整治領導小組統一部署下，積極開展相關清理整頓工作。記者了解到，目前該項工作正在持續有序推進中。

業内人士提示，廣大消費者和投資者應增強風險防範意識，發現涉及《公告》非法金融活動的，可向有關監管機關或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)