盤前財經大事搶先讀2018年3月8日

今日操盤前瞻

財政部公布 2 月稅改

美國 Fed 褐皮書

海外法說會：亞德客 - KY、旺宏

法說會：華南金、國巨、大成鋼、凌華、大國鋼

增資股上市：台境

除權息：VHQ-KY

〈明泰結盟佳世達〉佳世達深耕三大營運方向 著眼 5G 大商機

優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發是佳世達 (2352-TW) 近幾年持續深耕的三大營運方向，董事長陳其宏透過併購、入股及策略結盟等方式，積極轉型發展，繼去年收購 POS 系統廠拍檔科技與工業電腦廠友通 (2397-TW) 後， 7 日再下一城，以 23 億元取得明泰 (3380-TW)18.37% 股權，補足在解決方案上缺少網通資源的版圖，目標鎖定未來的 5G 大商機。閱讀全文...

〈中裕獲 FDA 藥證〉新藥毛利率 80% 純益率 30% 有助營運表現

新藥廠中裕 (4147-TW) 旗下愛滋病新藥 TMB-355 昨 (7) 日獲美 FDA 藥證，執行長張念原表示，根據初估，藥品上市後，毛利率應該有 80%，純益率也有 30%。閱讀全文...

Fed 褐皮書指出 美國勞工市場吃緊 雇主加薪 並擴大福利

Fed 公布褐皮書報告指出，1 月與 2 月經濟仍以溫和至略高於溫和的速度成長。褐皮書說，在所有地區，物價均上漲。此外，大多地區因勞工市場吃緊，雇主加薪並擴大福利計畫。整體工資與物價成長，可用 "溫和" 形容。閱讀全文...

川普當家 不減反增 美國 1 月貿易赤字創近十年高點

美國 1 月貿易赤字上升 5%，創近十年高點。自川普總統上任以來，貿易赤字持續穩健上升。美國商務部週三公布，美國 1 月貿易赤字上升至 566 億美元，12 月為 539 億。閱讀全文...

MSCI：A 股納國際指數 滬深港通存隱憂

A 股今年 6 月將正式納入 MSCI 指數，不過近日有 MSCI Inc. 高層表示，有國際投資者擔心，在 A 股正式納入一些關鍵基準指數時，香港與大陸兩地股市的互聯互通機制難以應對增大的壓力。還有一項擔憂是中國資本流入額度。閱讀全文...



