申萬宏源(00218-HK)去年多賺27%末期息6仙

申萬宏源(00218-HK)公布，截至2017年12月底止全年純利為1.04億元，按年增26.52%，每股盈利13.08仙，建議派發末期息6仙。收入為5.46億元，按年增31.1%。

從國際來看，集團預計2018年全球經濟仍將保持同步復蘇，通脹存在上行的可能。集團認為上行風險主要來源於特朗普稅改促使美國經濟的二次擴張，而美國特朗普總統提出向進口鋼材及鋁材徵收關稅而可能引發全球國家間之貿易戰及英國脫歐或歐洲央行收緊貨幣政策則會帶來顯著的下行風險。新興市場仍然會有不錯的表現，其中資源出口國仍然會受益於大宗商品價格的上行。

從中國內地來看，集團認為高質量發展是全年的主基調。在此情況下，房地產投資和基建投資可能會承壓。受益於產能出清帶來的龍頭企業市佔率提升，進而拉動企業投資回升，預計製造業投資增速在2018年會有不錯的表現。但受2017年下半年限產和上半年高基數的影響，集團認為2018年上半年的經濟資料會較為疲弱。集團對2018年的香港市場仍然保持謹慎樂觀。

目前香港市場的整體估值水平仍然處於相對低位，且港股在全球機構投資者的倉位佔比中也處於低位。伴隨著全球和中國內地經濟的持續修復，企業盈利會繼續帶動港股走牛，而在2017年保持穩定的估值水平更有望開啟擴張。另外香港市場的一系列改革將在2018年正式開始，包括H股全流通試點和新經濟企業來港上市等，集團認為這將從制度和行業構成上激發香港市場的活力，為香港市場更加健康的發展打下基礎。

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