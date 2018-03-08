川普計劃周四公布關稅決議 美財長和商務部長稱不想要貿易戰

摘要：在白宮「全球貿易派」領袖科恩意外辭職後，美國財長姆努欽和商務部長羅斯周三分別在自由派和保守派的媒體上重申，美國不想要挑起貿易戰，並引用 NAFTA 談判說明加墨兩國存在關稅豁免可能。最新消息稱，川普計劃周四公布鋼鋁關稅決議。

自美國總統川普上周四宣布了對鋼鐵和鋁徵收全球關稅的意向後，相關事態一直多方激盪。

周二美股盤後的最大新聞莫過於，白宮「全球貿易派」、川普首席經濟顧問、前高盛二把手科恩突然辭職，對亞歐美等多國股市產生負面影響。

除川普外，其內閣官職最高的多位官員周三晨間急忙安撫市場，除了強調美國並不想挑起全球貿易戰，也通過北美自由貿易協議 NAFTA 的重新談判，提供了關稅豁免的可能性。

最新消息稱，據新銳媒體 Axios 報導，川普計劃在周四宣布鋼鋁關稅決議，並認為「必須在降低貿易失衡方面儘快採取行動」。

川普還新發了一條推文提到中國。他表示，美國與中國的關係一直「非常好」（very good），期待中國與美國縮減貿易順差的行動方案，似乎也傳遞出關稅政策存在靈活性的信號。

羅斯：美國不想用關稅稿亂世界

美國商務部長羅斯在接受 CNBC 採訪時稱，美國不想用關稅來「搞亂世界」，總統川普已經表示過，在鋼鋁關稅問題上保持靈活性，並有意願對加拿大和墨西哥兩國提供豁免權。

羅斯一再強調，美國不是在尋求貿易戰，會與盟友國保持合理（sensible）的關係，也希望能夠建立一個流程，與「美國的友國」進行合作，最終施行「有建設性的」金屬關稅。

他甚至舉例稱，若能達成新的北美自貿協定，加拿大和墨西哥將被豁免鋼鋁關稅，也「並非不能想象」其他國家得到豁免。包括眾議院議長瑞安在內的國會兩院多位共和黨大佬，以及美國防部長馬蒂斯都呼籲不要實行全球關稅，以防止破壞盟友關係。

梅努欽：美國不尋求貿易戰，但鋼鋁關稅肯定會實施

周二發言支持川普關稅的美國財長姆努欽，周三晨間也在接受福斯商業新聞的採訪時重申，川普上周推特稱「貿易戰是好事」，只是說明總統本人不害怕進行貿易戰，但「最好說明一點：美國不是尋求貿易戰，美國不想要貿易戰」。

不過梅努欽又說，美國肯定是要推進鋼鋁關稅，而且「會非常迅速地推出政策」。白宮可能會給特定國家以豁免權，但總統川普還沒有作出決定。針對共和黨議員對關稅引發他國報復的擔憂，財長表示會考慮和處理這些問題，以求對美國農業和製造業的增長不造成傷害。

《華爾街日報》分析稱，財梅姆努欽跟科恩屬於一個陣營，雖然公開支持川普關稅計劃，但私下在遊說總統執行針對特定國家和產品的「定向」關稅。商務部長羅斯今日也將矛頭對準中國，認為中國是全球鋼鐵生產第一大國，但對美出口占比不高，主要通過第三方國家繞道出口給美國。

梅努欽對中國的態度除了涉及鋼鋁等金屬領域，似乎還包括了貿易公平等更廣泛的市場准入問題。他在周三稱，希望與中國進行互惠的貿易；周二曾表示，「要確保美國公司在中國市場有公平且平衡的貿易 / 商業能力，就像中國公司在美國能做生意的程度一樣」。

此外，在不到一周內，包括川普、財長、商務部長在內的四位美國高官，都透露了關稅豁免的可能性。川普周一在推特和記者會上均表示，只要有新的、公平的 NAFTA 協議簽署，加墨兩國可被豁免在全球鋼鋁關稅之外。財長在周二和周三重申這個觀點，商務部長也加入陣營。

同屬保護主義鷹派、可能頂替科恩職務的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅上周日在 CNN 表示，雖不會豁免任何國家，但對美國企業必須的某些特定產品，可能給予一定的豁免。總結來看，「定向」設置懲罰性關稅、不要打擊盟友國、針對特定的鋼鋁產品徵稅，成為美國各界的呼籲共識。

『新聞來源／華爾街見聞』