【港股解碼】港股迎來“自助照相亭”第一股，能否獨領風騷

那什麽是獨特性呢？貴州茅台（600519-CN）憑借著國酒産品的唯一性，作爲A股典型龍頭一路高歌，市值破萬億，這就是獨特性。再比如，東方海洋（002086-CN），是中國唯一一家能養殖三文魚的上市公司。“獨特性”並不代表著公司的前景一片光明，但其稀缺性便成爲博得市場關注的一個“加分項”。

港交所數碼快相機唯一股

今日要說的這只標的，同樣具備“獨特性”，爲港股市場唯一做數碼快相機的運營商，即名仕快相（08483-HK）。稀缺標的作爲一種獨特的存在，更易吸引眼球，更易受資金的追捧，然而話題的熱度僅僅只能昙花一現，決定企業是否能成爲優質標的必定是企業的價值。

名仕快相爲自助數碼快相機運營商，該企業在香港及廣東省分別營運自助數碼相機業務，旗下品牌主要有“名仕快相”以及“名仕富美”。據統計，名仕快相合計共有自助數碼快相機214台，其中83台數碼快相機位于香港地區，多數自助數碼快相機位于中國許可證簽發當局申請中心、身份證明文件簽發當局、地鐵站、機場、外國大使館以及各大高校。

證件相市場大環境良好

那麽對于整個行業來說，自助數碼快相近年來的發展趨勢如何呢？隨著人口穩定增長以及身份證明文件持續進行技術升級，香港地區對證件相服務的需求較往年來說相對呈增長態勢，香港證件服務收益由2012年的8460萬港元增至2016年的月9630萬港元，複合年增長率約爲3.3%。基于香港人口穩定的增長態勢，以及身份證明文件的持續升級，預期香港對證件相的需求將進一步增加，根據弗若斯特沙利文報告，2021年，香港證件相的收益預期達1.1億港元。

而內地市場方面，自1960年以後，由于居民信息庫的健全，對個人身份的證件照片需求增加，加之中國經濟增長、居民可支配收入增加，內地證件市場一片祥和，中國內地證件相服務收益自2012年由38億元人民幣增長至2016年60億元人民幣，複合年增長率約爲12.1%，預計中國內地證件相收益2017年至2021年分別達約人民幣70億元以及人民幣117億元，期間的年複合增長率爲13.7%。

名仕快相香港地區一家獨大

在自助數碼快相機行業領域，全球範圍內名仕快相的市場地位如何呢？目前，全球約有自助數碼快相機制造商約50家，市場集中度相對較高。而在這場市場份額爭奪的戰場上，名仕快相並非拔得頭籌，分得數碼快相機市場最大一塊蛋糕的則爲Photo-Me，其爲全球最大的自助數碼快相機制造商，截至2016年年底，Photo-Me在全球的市場份額爲50%（按照自助數碼快相機的數量統計），第二以及第三制造商的全球市場份額僅僅只有10%、4%。在制造方面，Photo-Me在香港地區的市場處于壟斷地位。

以上是自助數碼快相機制造商市場的競爭情況，看似與名仕快相無關，實則卻有密切的聯系。Photo-Me壟斷了香港地區自助數碼快相制造市場，而名仕快相依賴著Photo-Me提供數碼快相機，強強聯合下，市場資源一家獨大。名仕快相作爲香港地區唯一的數碼快相機運營商，占據自助證件相市場100%市場份額，也就是說，名仕快相也是香港地區最大的數碼快相機運營商。根據弗若斯沙利文報告，名仕快相是廣東省自助數碼快相機市場運營自助數碼快相機數量的第二大市場參與者，截至2016年數據，市場份額約爲11%。

布局進行時，複制香港成功經驗

名仕快相在港股市場上的稀缺性，此時此刻，想必讀者一定有所了解。作爲自助數碼快相機行業領先者，後起之輩如雨後春筍之勢，發展需求不僅要滿足企業能在競爭中脫穎而出，亦要滿足消費者日益增長的消費需求。

名仕快相也有自己的布局和計劃，一方面是將香港地區成功的業務模式複制到廣東，繼續滲透廣東省自助數碼快相機市場，如增加更多新的自助數碼快相機安置點。二是升級驗證中心以及資訊科技基礎設施來應對預期的業務增長。

名仕快相正緊鑼密鼓的鋪設著未來的路，作爲港股市場唯一的自助數碼快相機企業，“獨特性”的光環下，能否在港股市場及行業獨領風騷，還需等待時間的驗證。

■ 作者｜王潤萍

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