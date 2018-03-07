宅配通EPS 1.24元衝3年高點 每股擬配1.05元現金股利

快遞物流業者宅配通 (2642-TW) 董事會今 (7) 日通過去 (2017) 年財報，由於上半年認列業外投資利得，全年稅後純益 1.18 億元，年增約 42%，每股純益 (EPS)1.24 元，來到 3 年新高，同時，宅配通擬每股配息 1.05 元，也同創近 3 年高點，以宅配通今日收盤價 27.75 元計算，現金殖利率 3.78%。

可留意到，此次配息率達 84%，比起過去幾年介在 50-60% 左右盈餘分配率，為 2013 年底上市以來最高的一次。

不過，就去年第 4 季來看，宅配通雖季營收年增 15.97% 至 8.19 億元創單季新高，但稅後純益僅 122 萬元，EPS 0.01 元，創 2016 年第 1 季以來低點。法人評估，主要是因電商採用當日配，毛利率較低造成衝擊，營業利益僅 450 萬元，創單季新低。

宅配通全台共擁有 50 個營業所、13 個物流中心、3 個轉運中心以及逾千台的宅配車，提供宅配、物流和物販服務，隨著網購銷售額持續高於實體零售的成長，宅配業者在成為主要的受惠者之一，推升去年宅配通營收達 30.6 億元，創歷年新高。

為持續提升營運效率，宅配通建構全新桃園轉運中心，導入自動化理分貨系統，並建構全新大園物流中心。

電商市場正持續蓬勃發展中，各大平台已從過去的美妝、3C、服飾配件和家電等領域，持續擴大銷售觸角至一般民生用品、甚至是生鮮等，配送需求連帶持續受拉升，法人看好其後市仍可望穩健成長。