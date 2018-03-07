外匯局解讀2月外儲下降原因：因資産價格回調等因素影響

中國人民銀行公布的最新外匯儲備規模數據顯示，2018年2月末，我國外匯儲備規模較1月末下降270億美元。

對此，國家外匯管理局有關負責人表示，截至2018年2月末，我國外匯儲備規模為31345億美元，較1月末下降270億美元，降幅為0.85%。

2月，我國跨境資金流動和境内外主體交易行為總體平穩，外匯市場供求延續基本平衡格局。國際金融市場波動性上升，匯率及資産價格出現調整，主要非美元貨币相對美元下跌和資産價格回調等因素共同作用，外匯儲備規模小幅下降。

當前，我國經濟保持中高速增長，供給側結構性改革紮實推進，經濟運行呈現出增長與質量、結構、效益相得益彰的良好局面。我國跨境資金雙向流動、總體平衡的發展趨勢已初步形成。

該負責人稱，展望未來，我國經濟有條件有能力延續穩中向好發展態勢。在基本面因素的推動下，人民币匯率雙向波動將成為常態，為中長期我國跨境資金雙向流動、總體平衡創造有利條件。另一方面，預計全球經濟將延續複蘇態勢，主要央行逐步收緊貨币政策，金融市場不确定性上升。國内外因素綜合作用，我國外匯儲備規模有望保持總體穩定。

來源：證券時報APP

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)