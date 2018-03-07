【大行報告】中金：内地新撥備政策鼓勵内銀加快不良貸款處置

中金發表報告表示，有内媒報道，中銀監將撥備覆蓋率監管要求由150%下調至120%-150%，貸款撥備率監管要求由2.5%調整到1.5%-2.5%。該行認為，新撥備政策目的在于降低優質銀行監管成本，鼓勵銀行加快不良确認以及處置不良，提高中資銀行資産負債表的披露真實性，更加真實的資産負債表將大幅降低投資者對于資産質量的擔憂情緒，中長期利好估值提升。

該行認為，四大行與招行(03968-HK)等優質銀行(準備金充足、貸款分類嚴格、撥備計提嚴謹)監管成本降低，增長更具後勁。該行指，基于對中國經濟出清方式節奏的不了解，海外投資者更加擔憂中資銀行資産負債表和盈利能力真實性，給予中資銀行估值折價。此次撥備政策調整，旨在引導銀行更積極地确認處置不良，進而呈現更為真實的資産負債表，利好行業估值回升。

中金認為，此舉鼓勵引導内地銀行加快不良确認和處置。根據上市銀行數據測算，政策調整對應釋放2,815億人币存量撥備，按新政策可以邊際新增覆蓋2,282億人民币不良貸款(占存量貸款比例為0.3%)，或者可以新增處置不良資産4,692億人币(假設40%處置回收率，占不良貸款餘額比例為37.4%)，鼓勵引導上市公司在盈利能力提升周期加快不良确認和處置。

該行表示，金融監管背景下，非标回表、存量資産補提撥備資本等操作加大了銀行再融資壓力。新增超額撥備相當于可随時釋放核心一級資本1,431億人民币，對應提升核心一級資本充足率約20個基點。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)