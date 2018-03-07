【大行報告】瑞銀：撥備要求降低對内銀影響正面 薦建行(00939-HK)等

昨日(6日)有報道指，中國銀監會放寬内銀撥備要求，撥備覆蓋率由原本的150%，降到120%至150%；另撥備對貸款總額比率(撥貸比)則由原本的2.5%，降到1.5%至2.5%。

瑞銀于報告内表示，相信此舉是監管機構對内銀信貸循環及資産質素信心增加；加上及時處置不良貸款符合政府加快退出殭屍企業的目标，若去槓桿速度快過預期，處置新不良貸款時將更有彈性。該行相信新政策可提升内銀盈利及資本，這可能會增加貸款，并在影子銀行緊縮的背景下支持實體經濟。假設内銀于未來一年釋放全部額外撥備，料最多可提升内銀2018年稅前盈利6%至60%；倘未來三年釋放，則料提升内銀2018年稅前盈利2%至20%。

該行認為，新政對内銀影響正面，料貸款增長加快支持撥備前利潤增長，看好具質素，擁有強勁融資渠道，資産質素穩健，及資本充裕的内銀，推薦建行(00939-HK)、工行(01398-HK)、招行(03968-HK)及重農行(03618-HK)。

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