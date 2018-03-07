【異動股】雄安概念股集體拉升 韓建河山(603616-CN)漲超6%

午後，雄安概念股集體拉升。截至發稿，韓建河山(603616-CN)漲6.5%報17.38元，紫光國芯(002049-CN)漲2%報47.86元，建科院(300675-CN)、太空板業(300344-CN)、冀東裝備(000856-CN)、博深工具(002282-CN)、冀東水泥(000401-CN)、渤海股份(000605-CN)、金隅集團(601992-CN)等個股集體拉升。

消息面上，昨日，國家發改委主任何立峰在回答記者提問時說，雄安新區的規劃建設一直在穩步推進，目前已進入新的發展階段。他透露，12個國内外頂尖一流的規劃設計團隊對雄安新區規劃框架進行了反複打磨、幾十次的修改，雄安新區規劃框架現已基本完成。

何立峰表示，下一步將進一步完善雄安新區規劃，作為千年大計，規劃將覆蓋整個雄安新區，“控制性詳規要覆蓋到每一個街區，甚至每一寸土地，久久為功。”近期來講，將完善雄安新區起步區、啓動區的規劃。

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