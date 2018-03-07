中國財政部稱可確保不發生系統性債務風險 正起草房地產稅草案

路透報導，中國財政部週三表示，截止去年底中國政府債務負債率為 36.2%，預計未來幾年這個比重不會有明顯變化；下一步將繼續採取措施加強和規範地方政府債務管理，完全可以確保不發生系統性債務風險。中國財政部在兩會 (全國人大和政協會議) 期間的新聞發布會上宣布，目前各部門正在抓緊起草和完善房地產稅草案，會加快啟動稅收改革方案和個人所得稅修法並提請全國人大審議。



中國財政部部長肖捷在會上指出，截止到 2017 年末，中國政府負債率 (債務餘額除以 GDP) 為 36.2%，比 2016 年的 36.7% 有所下降。「預計未來幾年我國政府的債務風險指標水平與 2017 年相比，也就是我剛才跟大家通報的數據相比，不會發生明顯的變化」。



他表示，發行地方政府債券是地方政府舉借債務的唯一合法形式，對於各類違法違規舉債問題，財政部的態度是堅決的、明確的，也就是發現一起，要查處一起、問責一起。



下一步，將繼續採取「開前門」和「堵後門」並舉的措施，進一步規範和加強地方政府債務管理。「通過這些措施，在各方面的共同努力下，完全能夠確保不發生系統性風險。」



提及今年各方熱議的房地產稅，中國財政部副部長史耀斌表示，按照中央的決策部署，目前全國人大常委會預算工作委員會、財政部以及其他有關方面正在抓緊起草和完善房地產稅法律草案。房地產稅總體思路就是立法先行、充分授權、分步推進。



他指出，會按照中國的國情，從中國的國情出發來合理設計房地產稅制度。比如說合併整合相關的一些稅種，合理降低房地產在建設交易環節的一些稅費負擔等。



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