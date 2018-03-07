美聯儲卡普蘭：2018年适合加息三次 且宜早不宜遲

美國達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)本周二(3月6日)重申，他認為在2018年加息三次是合适的，并稱行動宜早不宜遲。

卡普蘭表示，“我們現在已經處于、甚至超過了充分就業狀態。有鑒于此，我對今年的基本情境假設沒有變化，即今年加息三次，我認為我們應當盡早開始而不是更晚。”

盡管卡普蘭2018年沒有聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策投票權，但他上個月曾指出，美聯儲應逐步、耐心地收緊貨币政策，如果就業率超過預期，則可能加快升息的步伐。

自美聯儲官員1月會議以來，數據顯示工資上漲速度超過預期，失業率維持在4.1%。扣除食品和能源的消費者價格指數1月份同比漲幅達到1.8%。

卡普蘭預計，整體通脹今年可能會走強，預計將朝着實現美聯儲2%的較長期通脹目标的方向取得進展。但認為，這不會是美國近代所經曆的那種大幅上漲。

美國總統特朗普上周曾宣布將對進口鋼鐵及鋁材分别征收25%及10%的關稅，此前不斷引發歐盟、加拿大等貿易夥伴國的口誅筆伐，同時也令白宮和共和黨内部出現嚴重的分歧。

特朗普還指出，美國對加、墨兩國也有龐大貿易赤字，強調美國必須保障鋼鐵業，才可保障國家利益，重申要奉行美國優先政策，并且批評《北美自由貿易協議》對美國來說是差劣協議，造成大量職位流失及企業搬遷，除非重新簽署全新及公平的《北美自由貿易協議》，否則不會取消針對兩國鋼鐵及鋁材的關稅。

在被問及特朗普打算對金屬進口征收關稅的計劃時，卡普蘭周三回答稱，“我們與加拿大、墨西哥的貿易關系對于美國的競争力和就業來說至關重要。”

有關稅改方面，卡普蘭認為，“盡管稅改能拉動今明兩年的經濟增長，但政府層面的杠杆、未來的債務路徑，或變成美國經濟增長的逆風因素。我擔心這對未來的美國經濟增長來說是一個非常糟糕的組合。”他所說的是債務增加、生産率低下以及人口老化。

來源：FX168財經報社

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