港交所(00388-HK)ADR走軟 美元弱油股升

美股3大指數靠穩，港股ADR指數按比例計算，收報30604點，升93點，升0.31%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報440.94元，較港收市升2.34元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.36元，較港收市升0.76元；港交所(00388-HK)ADR收報280.98元，較港收市2.02元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.11元，較港收市跌0.04元。
內銀股微升，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.03元，較港收市升0.01元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.8元，較港收市升0.02元。
油價靠穩，主要受美元回軟帶動，但市場預計美國上周原油庫存增加，限制了油價升幅。中海油(00883-HK)ADR收報11.24元，跌0.02元；中石油(00857-HK)ADR收報5.39元，港收市升0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報6.25元，無升跌。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報70.91元，較港收市升0.21元；聯通(00762-HK)ADR收報9.64元，較港收市升0.11元；中電信(00728)ADR收報3.41元，較港收市升0.0元。
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