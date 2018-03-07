美股盤中─北韓願談非核化 貿易戰擔憂減緩 股市震盪

美國股市週二中場震盪。北韓表示願意談判非核化，支撑了股市上揚。貿易戰的擔憂減緩，亦有利股市走高。道瓊早場一度上漲逾 120 點，但隨後回檔下滑，跌落平盤之下。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數下跌 109.19 點或 0.44% 至 24765.57。

Nasdaqg 指數上漲 1.70 點或 0.04% 至 7332.40。

S&P 500 指數下跌 3.65 點或 0.13% 至 2717.29。

南韓國家安保室長鄭義溶告訴媒體說，北韓說只要沒有軍事威脅，政權安全得以確保，就沒有必要持續其核子計畫。

該消息傳出後，指數期貨上漲，美元走低亦支撑了商品價格走高。

分析師說，有二項因素影響股市：1. 北韓談話屬利多。2. 在關稅問題上，共和黨與企業領袖對川普施加壓力。

眾院議長 Ryan 週一說，他極度擔憂川普總統的貿易計畫。如果川普決定執行他的關稅計畫，國會領袖不排除採取行動。

川普上週宣布，美國將對鋼與鋁課徵關稅，若歐盟對美國的關稅計畫進行報復，美國將對歐洲進口汽車課徵關稅。但週一，擔憂已有所減緩。

川普在推特上表示，如果一項新的且是公平的 NAFTA 協定獲得簽署，就將取消關稅。

分析師說，市場現在將關稅解讀為 NAFTA 協商的籌碼。

彭博社報導，川普相信如果關稅實施，他的首席經濟顧問 Gary Cohn 將離開政府。

分析師說，如果 Gary Cohn 離去，事態嚴重。因為這意味 "美國優先" 的人將接管職務。