日央行行長澄清：會在2019財年考慮而非實施退出策略

摘要：日本央行行長黑田東彥在接受上議院任命聽證時藉機安撫市場，重申上周對 2019 財年退出寬鬆的言論，只是表明若通膨如期達標時會「考慮退出」，絕非立即實施退出。日元兌美元在他聽證期間一度回落。

在上周五（3 月 2 日）暗示會在 2019 財年（2019 年 4 月到 2020 年 3 月期間）考慮退出策略後，日本央行行長黑田東彥在本周二的上議院任命聽證時，藉機安撫市場。

他表示，上周的言論不是給出一個明確的寬鬆政策退出時間表，只是想說，如果通膨如央行預期觸及 2% 目標時，會有一些關於退出的內部討論和考量，但不代表立即就要執行退出策略。

美元兌日元在黑田聽證期間走高至 106.47，不過在美股開盤前逐漸回落。華爾街見聞曾提到，在黑田東彥上周言論後，日元兌美元短線走高逾 40 個點，日本長短端公債價格普跌，10 年期日債殖利率走高 3 個基點，市場變動幅度較大。

彭博社分析稱，在聯準會、英國和加拿大等全球主要央行已經開始正常化貨幣政策時，日本央行官員的每一次公開表態愈發被認真審閱，哪怕一點點暗示未來政策路徑的信號都會被放大。

黑田東彥在周二國會聽證時表示，目前還太早來討論退出時會使用哪種政策工具，以及任何實施退出策略的幅度等。他認為，鑒於目前通膨只有 0.9%，實際的退出實施仍較為遙遠。

他表示，目前底層物價變動保持疲軟，在通膨達標以前，「很難想象會結束或弱化貨幣寬鬆幅度」。退出策略取決於未來某時刻的經濟和物價狀況，如果退出，「會是非常逐步的過程」，以期不要觸髮長期利率飆升，或對金融市場形成干擾，否則會重新傷害經濟和物價。

他還提到，日本央行有很多政策手段來退出寬鬆，例如可以通過公開市場操作收緊流動性，以及提升銀行的超額準備金利率等。票委們也準備好討論「未來退出如何影響資產負債表」，並對任何迅速地撤除量寬保持謹慎。

可以說，黑田東彥安撫市場的舉動完全符合預期。野村證券高級經濟學家 Masaki Kuwahara 在接受路透社採訪時表示，黑田行長聽上去對目前還不需要退出策略更有信心，並一再對市場重申未來的退出過程將會「平穩」（smooth），預計到 2020 財年才會開始退出（即該年 4 月起）。

此外，有分析師認為日本央行對 2019 財年通膨就達到 2% 目標的預期過於樂觀。雖然日本經濟在穩步復甦，但消費者對價格仍較敏感，很多企業沒有漲價，導致通膨長期低於目標。

安聯首席經濟學家埃里安（Mohamed A. El-Erian）發表專欄文章稱，周四和周五將相繼公布利率決議的歐日央行都會按兵不動，因為通膨過於疲軟和本幣過於走強，將比經濟數據更占據決策過程。如果日本央行沒有透露出調整「寬鬆偏見」的信號，或被視為超級鴿派政策延續的證據。

但黑田東彥對通膨的樂觀情緒已經透露過不止一次，總是能影響到日元和日債市場。在 1 月 26 日參加達沃斯論壇期間，他提到薪資和物價正在回升，終於要接近央行的通膨目標 2% 左右。導致央行發言人事後緊急聲明稱，這不代表黑田行長上修了通膨前景。

去年 11 月黑田在瑞士提到了「反轉利率」（reverse rate），即當寬鬆貨幣政策產生的效果，從促進增長轉為抑制增長時的利率水平，也被市場解讀為準備退出量寬的信號。不過，日本 2 月 16 日任命黑田等三位主張寬鬆的人選擔任央行正副行長職務，似乎暗示寬鬆貨幣政策不會戛然而止。

『新聞來源／華爾街見聞』