中國證監會將改革發行上市制度 加大對「四新」支持

《上海證券報》網站週二報導，全國政協委員暨證監會副主席姜洋表示，證監會下一步將改革發行上市制度，深化主板和創業板改革，加大對新技術、新產業、新業態和新模式 (四新) 的支持力度。姜洋上午在參加政協經濟界別小組討論時並透露證監會下一步六項重點工作，除了改革新股發行上市制度外，還涉及繼續推進股票發行制度改革、多層次資本市場體系建設、優先發展創投和天使投資、推動交易所債市與銀行間市場協調發展、引導期貨與衍生品市場健康發展等。「在保持 IPO 常態化的基礎上，繼續穩步推進股票發行制度改革。要大力推進多層次資本市場體系建設，繼續深化新三板改革，規範發展區域性股權市場，研究推進股權眾籌融資試點，統籌主板、中小板、創業板、新三板、區域性股權市場的定位分工，推進有機聯繫。」



證監會在 1 月末年度工作會議上提出要改革新股發行上市制度，努力增加制度的包容性和適應性之後，近期內地媒體曝出證監會擬在人工智能、高端製造、生物科技、雲計算四個新經濟領域，對擬上市的獨角獸企業放寬審批時間和盈利標準，走即報即審的綠色通道。



獨角獸企業一般是指估值在 10 億美元的未上市企業。在阿里巴巴、騰訊 (0700.HK) 等國內大型科技企業先後在海外上市後，新一批中國獨角獸企業正在迅速壯大，不少已籌備其上市事宜，例如手機企業小米、陸金所等，不過，大多以境外上市為優先選擇。



據《證券日報》報導，對於百度等海外上市 “獨角獸” 回歸 A 股目前的可行性，姜洋回應稱，「我們只負責把路修好，願不願意開車是市場的事。我們的任務就是修路。要看修什麼樣的路，修土路快得很，我們就按照政府工作報告抓緊修路。」



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