【港股解碼】藍鼎國際：借力港股通，揚帆正當時！

藍鼎國際(00582)于3月4日欣然宣告，根據上海證券交易所3月2日所發布通知，藍鼎國際獲調入滬港通下港股通股票名單。同批還有閱文集團、易鑫集團、禹洲地産等股票調入，調整後港股通名單于昨日（3月5日）起生效。

滬港通下港股通名單調整公告圖源：上交所

何爲“港股通”？

滬港通指的是滬港股票市場交易互聯互通機制，于2014年11月17日始、由中國證監會和香港證監會聯合公開後執行。

滬港通機制包括兩部分：一爲滬股通；一爲港股通。後者指的是投資者委托內地證券公司，經由上海證券交易所所設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報（買賣盤傳遞），買賣規定範圍內的香港聯合聯合交易所上市的股票。

但可予買賣交易的股票並非固定不變，原“港股通”股票之外的股票若因相關指數實施或成分股調整等原因，導致屬于“港股通”範圍則應調入“港股通”股票；原“港股通”股票也會因爲相關指數成分股的調整，被調出“港股通”的股票。

2018年2月6日，藍鼎國際獲納入恒生港股通指數、恒生港股通綜合大中型股指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通香港股指數及恒生港股通非AH股公司指數的成分股。根據上交所《港股通與股票投資者》一文，將藍鼎國際納入港股通名單合情合理。

藍鼎國際被納入恒生綜合大中型股指數圖源：藍鼎國際官網

調入港股通，有啥好處？

藍鼎國際除了獲納入恒生指數系列之成份股、被調入港股通名單外，近日中國金洋(01282-HK)成爲了公司的主要股東，並指有意跟藍鼎聯手合作，均說明了對藍鼎國際的信任、對藍鼎國際未來發展的信心以及對藍鼎國際投資價值的認同。藍鼎國際主席兼執行董事——仰智慧博士也迅速回應說對新的主要股東加入，感到榮幸，並表示日後如有任何合適機會，樂意跟包括中國金洋在內的潛在合作夥伴展開深入討論，把握市場機遇。

事實上，藍鼎國際多年來從事綜合休閑娛樂度假區、博彩俱樂部和娛樂設施的發展及營運，同時兼顧開發營運物業發展項目。通過引入量身訂造及創新産品及服務，致力于爲客戶提供最優質的休閑及娛樂體驗，已經于旅遊、休閑及娛樂行業內成爲全球領導者之一。

但港股通名單絕不僅僅是一份榮譽名單，更是市場對藍鼎國際切切實實的表彰。獲調入港股通一方面有效擴大了藍鼎國際的知名度，升了公司的信譽；另一方面也爲藍鼎國際提供了新的籌融資來源，保證了藍鼎國際進一步的運營擴張。

仰智能博士在就“獲上海證券交易所調入港股通名單”一事回應時說道：“很高興獲調入港股通股票名單……在業務層面上，我們將專注項目的營運，同時繼續在其他市場尋找合適的發展機會……”

藍鼎國際的未來：光芒萬丈

仰智慧博士所說的項目，指的是藍鼎國際的旗艦項目“濟州神話世界”——爲實現“將濟州打造成爲國際級知名旅遊及度假勝地”的長遠目標，藍鼎國際透過其附屬公司——藍鼎濟州開發株式公司于韓國濟州島建造的世界級餐飲住宿、休閑和娛樂綜合度假區。

據了解，濟州神話世界度假區總面積約250萬平方米，龐大的設施建設不得不分階段完成。截止目前，濟州神話世界一期已全面開業，盛捷全服務度假公寓去年4月開業，神話主題公園、YG娛樂鎮、藍鼎度假酒店、藍鼎會展中心、萬豪度假酒店、商業美食街等設施均已于2017年第四季投入運營。上月底，藍鼎娛樂場搬遷和擴大面積申請獲批，25日正式在濟州神話世界開業。

二期工程也已展開，水上公園、四季度假酒店、獅門影城等設施也需陸續建成開幕。按計劃，整個濟州神話世界將于2020年全部落成。

濟州神話世界作爲藍鼎國際位于亞洲的首個世界級綜合度假區意義非凡，勢必會成爲藍鼎國際以後擴張發展的範本借鑒。被納入港股通名單如錦上添花，爲藍鼎國際提供新增資金支持的同時，也代表了來自資本市場對即將建成的濟州神話世界的第一聲美好祝福！



作者：港股解碼

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