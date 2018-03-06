【異動股】醫療板塊漲幅居前 星普醫科(300143-CN)等多股漲停

午後，醫療板塊漲幅居前，截止發稿，星普醫科(300143-CN)漲停報24.92元，迦南科技(300412-CN)漲停報9.79元，藥石科技(300725-CN)漲停報103.10元，九安醫療(002432-CN)漲停報8.7元，通策醫療(600763-CN)漲6.22%報40.84元，樂心醫療(300562-CN)、昭衍新藥(603127-CN)、萬東醫療(600055-CN)漲超5%，大博醫療(002901-CN)、樂普醫藥(300003-CN)、魚躍醫療(002223-CN)等股均紛紛上漲超3%。

消息面上，兩會中，李克強總理發表關于政府工作的報告，回顧過去5年醫療工作進展，基本醫保覆蓋13.5億人，社會養老保險覆蓋9億多人，基本醫療保險覆蓋13.5億人，建立統一的城鄉居民基本養老、醫療保險制度，實現機關事業單位和企業養老保險制度并軌。出台劃轉部分國有資本充實社保基金方案。實施醫療、醫保、醫藥聯動改革，全面推開公立醫院綜合改革，取消長期實行的藥品加成政策，藥品醫療器械審批制度改革取得突破。2018年重點任務目标涉及醫療部分是實施健康中國戰略，提高基本醫保和大病保險保障水平，加強全科醫生隊伍建設，推進分級診療;三是創新食品藥品監管方式，注重用互聯網、大數據等提升監管效能;支持社會力量增加醫療、養老、教育、文化、體育等服務供給;國家科技投入要向民生領域傾斜，加強霧霾治理、癌症等重大疾病防治攻關，使科技更好造福人民。

在推進社會體制改革方面，李克強表示要深化養老保險制度改革，建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度。深化公立醫院綜合改革，協調推進醫療價格、人事薪酬、藥品流通、醫保支付改革，提高醫療衛生服務質量，下大力氣解決群衆看病就醫難題。深入推進教育、文化、體育等改革，充分釋放社會領域巨大發展潛力。

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