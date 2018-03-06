【異動股】中國利郎(01234-HK)漲6.03% 2017年同比多賺13.2%

中國利郎(01234-HK)于今日截止發稿時漲6.03%，報7.74港元，最新總市值92.644億。

公司午間發布公告稱，2017年集團收入24.41億元人民币，同比增加1.2%；年度利潤6.11億元人民币，同比增加13.2%；基本每股盈利由上年的44.66分升至50.71分；擬派發末期股息每股普通股18港仙及特别末期股息每股普通股8港仙，年度總派息額為每股44港仙，同比增加10%。

另外，集團計劃于年内推動「LILANZ」主系列進佔目前空白的市場如膠東半島、大連地區和蘇南開店。同時，集團亦將重點培育輕商務系列，利用代銷模式推動分銷商加快開店。輕商務的門店目前集中于北京、上海、天津和浙江，2018年將會推展至鄭州、合肥、西安、江西、福建等地區具潛質的一、二綫市場落戶，目标是全年增加專門店150家。連同輕商務的開店，集團目标在2018年將「LILANZ」的門店總數目增加不少于200家，尤其是增加在購物商場開店。

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