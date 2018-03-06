韓國1月旅遊逆差創新高 中國遊客同比大減46%

據韓聯社報道，韓國央行周二發布的初步核實數據顯示，今年1月國際收支經常項目實現26.8億美元順差，自2012年3月以來連續71個月保持順差。但服務項目收支出現44.9億美元逆差，創曆史新高。
服務項目中，旅遊項目出現21.6億美元逆差，也創下曆史最高紀錄。外國人在韓國旅遊消費額僅為10.9億美元，韓國人在海外消費額則達32.4億美元，創最高紀錄。主要原因是出境人數同比增加22.4%，為286.7萬人次，創下曆史新高，而入境人數減少21.7%。
雖然中方反薩措施有所松綁，但1月赴韓中國遊客人數同比仍減少46%。
據韓聯社報道，韓國央行周二發布的初步核實數據顯示，今年1月國際收支經常項目實現26.8億美元順差，自2012年3月以來連續71個月保持順差。但服務項目收支出現44.9億美元逆差，創曆史新高。
服務項目中，旅遊項目出現21.6億美元逆差，也創下曆史最高紀錄。外國人在韓國旅遊消費額僅為10.9億美元，韓國人在海外消費額則達32.4億美元，創最高紀錄。主要原因是出境人數同比增加22.4%，為286.7萬人次，創下曆史新高，而入境人數減少21.7%。
雖然中方反薩措施有所松綁，但1月赴韓中國遊客人數同比仍減少46%。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)