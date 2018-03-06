保監會：保險行業一些償付能力風險不容忽視

今日(3月6日)，中國保監會發文稱，3月4日-5日保監會償付能力監管專家咨詢委員會(簡稱償咨委)咨詢專家研修班在北京舉行，保監會副主席陳文輝稱，當前，保險業風險防控工作形勢嚴峻，保險監管不能完全适應新形勢下的風險防控工作需要，行業風險管控能力存在明顯短板。

2017年末，雖然行業綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率分别為251%、240%，高于100%和50%的監管标準，但一些償付能力風險不容忽視。一是行業綜合償付能力充足率連續8個季度持續下降，從2016年1季度的277%下降到2017年4季度的251%，個别保險公司償付能力長期不達标;二是保險公司償付能力存在較大壓力，2017年4季度有16家公司綜合償付能力充足率處于100%到150%的區間，有的公司瀕臨不足;三是償付能力數據不真實的問題較為突出，侵蝕了償付能力監管的基石;四是保險公司自身造血功能不足，有的公司主要依靠股東注資、財務再保險、房地産增值等維持償付能力。

此外，對于持續推進的償二代二期工程建設，陳文輝強調，建設要按照“同時啓動、分批完成、三年完工”的思路，在全面啓動各個項目基礎上，按照“急用先行、邊建設、邊實施”的原則，成熟一個，發布一個，力争2020年中期完成償二代二期工程建設。

陳文輝介紹了2018年保監系統要重點推進的工作：一是在完善監管規則方面，修訂完成實際資本、市場風險、信用風險、償付能力風險管理要求與評估(SARMRA)、風險綜合評級(IRR)、流動性風險等監管規則;二是在健全執行機制方面，建立常態化的償付能力數據真實性檢查制度，建立多維立體開放的風險分析與監測機制，建立健全償咨委工作機制。三是在加強監管合作方面，持續推進建立償二代等效評估制度，進一步探索完善償二代應用于境外保險機構時的标準和機制，積極參與國際監管規則的制定。

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