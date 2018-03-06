春節加持2月業績 受惠股點名這5檔電商

電商相關業者將陸續公布 2 月合併營收，由於 2 月適逢農曆年節，各大業者在連假中不斷祭出大促推動買氣，再加上 2 月底出現了衛生紙搶購潮，市場預期業績表現樂觀，今 (6) 日早盤股價先行反應，網家 (8044-TW) 飆漲超過 7%、商店街 (4965-TW) 漲逾 4%，創業家 (8477-TW) 和宅配通 (2642-TW) 漲幅近 2%，而富邦媒 (8454-TW) 也維持在紅盤上。

由於今年春節延後至 2 月中旬，買氣遞延，多數電商業者 1 月業績較去年同期衰退，但法人預期，2 月營收月增率和年增表現均值得期待。

就各業者營運面來看，網家昨日召開法說會，面對外界質疑商店街燒錢補貼搶客政策，導致商店街去年每股大虧 43.25 元，交出歷年最差的成績， 網家董事長詹宏志預期明年商店街將可轉盈，且第 3 季商店街還有增資計畫，為股價打了一劑強心針，盤中網家和商店街股價皆有反應。

創業家旗下營運有「生活市集」、「好吃市集」、「3C 市集」等三個垂直型電子商務網站，藉此分眾精準銷售，其中，生活市集在衛生紙出現大量囤貨潮後，衛生紙銷量成長超過 10 倍，而旗下走 B2B2C 營運模式地的松果購物衛生紙銷量更超過 200 倍，挹注 2 月業績可期。

富邦媒除了 1 月營收創同期新高，2 月年節效應受期待，為衝刺第 1 季表現，將從明 (7 日) 起至 3 月 12 日推出 38 女王節系列活動，承襲雙 11、雙 12 的盛大規模，還有「38 女王節直播晚會」，結合網路、電視、社群、通訊軟體與行動 App 等跨平台互動娛樂購物體驗，加上網紅直播效益，預估買氣可較平日成長約 40%。