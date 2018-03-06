美光股價大漲 記憶體股跟漲 華邦電尤強

美股美光股價連日來呈現反彈上漲表現，周一大漲近 6%，加上 DRAM 漲價題材，台灣記憶體股華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 、旺宏 (2337-TW) 今 (6) 日跟漲，尤以華邦電漲幅領先，不畏外資昨日續賣超 5547 張壓力。

美光股價上漲，周一以 52.03 美元作收，上漲 2.92 美元，漲幅 5.95%，連日來的反彈走勢，助攻今日台灣記憶體股的漲勢，

華邦電去年合併營收 475.92 億元，營業毛利率 34%，年增 5 個百分點，歸屬母公司淨利 55.51 億元，每股純益 1.54 元，去年獲利創 17 年高點，看好今年 DRAM、Flash 市況健康，華邦電在 DRAM、NOR Flash，及 SLC NAND Flash(單層式儲存型快閃記憶體) 3 大產品線需求都很強，全年營運穩健。

華邦電今年營運展望樂觀，但今年來外資賣超壓力沈重，統計近 40 個交易日，外資賣超合計超過 29 萬張，今日股價止跌反彈，以 19.35 元開高，一度拉升到 19.75 元，站上 5 日線，盤中漲幅 3.17%，後續表現仍要觀察外資的賣超壓力是否抒解。

旺宏、南亞科也是上漲走勢，旺宏以 42.95 元開高，一度拉升到 43.4 元，盤中漲幅 1.66%，突破 5 日線、月線及季線糾結區；南亞科以 80.1 元開高後一度拉升至 80.5 元，衝上 80 元關，盤中漲幅逾 2%，站上 5 日線。